Solo el 60% de las viviendas de las comarcas son residencias habituales

Las comarcas suman 42.987 viviendas, de las que 25.612 se consideran principales y 17.375 no principales, dato que supone el 40 por ciento del total. Es decir: casi dos de cada cinco inmuebles del parque residencial de Deza y Tabeirós-Montes se corresponden con segundas residencias o viviendas vacías, según datos referidos a 2023 que maneja el Ministerio para el Reto Demográfico.

Es la vivienda que funciona como residencia habitual. En la práctica, es donde la persona o la familia vive la mayor parte del año, está empadronada o la utiliza como domicilio cotidiano: ir a trabajar o estudiar, rutinas diarias, servicios, etc. Mientras, el hogar no principal comprende Suelen incluir dos grandes grupos para referirse a las segundas residencias: casas de fin de semana, verano, retorno de emigración, vivienda familiar que se usa por temporadas y las viviendas vacías.

El patrón se repite con una llamativa estabilidad por comarcas. En Deza se contabilizan 27.387 viviendas, con un 59,5% de principales (16.295) frente a un 40,5% de no principales (11.092). En Tabeirós-Montes, el total asciende a 15.600, con un 59,7% de habituales (9.317) y un 40,3% de no principales (6.283). Hay municipios que se salen del guion y rebasan esta media. Así, Rodeiro (51,6%) y Forcarei (50,9%) son los únicos donde las viviendas no principales superan a las habituales, una señal de parque residencial muy ligado a uso estacional o a inmuebles sin ocupación estable.

En volumen absoluto, el mapa lo lideran los dos grandes municipios: Lalín y A Estrada, que concentran casi el 60% de todas las viviendas del ámbito. Lalín suma 13.005 (con 5.033 no principales) y A Estrada 12.474 (con 4.691 no principales). Les siguen, ya a distancia, Silleda (5.919, con 2.421 no principales) y Forcarei (3.126, con 1.592 no principales).

El tamaño medio se sitúa en torno a 2,44 personas por hogar. Pero la cifra global oculta contrastes muy claros. Agolada (1,92) y Forcarei (2) presentan los hogares más reducidos, mientras que Dozón (2,73) marca el valor más alto, por delante de A Estrada (2,59) y Rodeiro (2,57). En la práctica, estos datos dibujan dos realidades: municipios con hogares relativamente grandes, donde conviven más personas bajo el mismo techo, y otros donde la estructura familiar se estrecha y gana peso la vida en solitario.

Los unipersonales suponen el conjunto del territorio el 31,8%, pero hay concellos donde el fenómeno es casi estructural: Agolada (48,5%) y Forcarei (46,2%) rozan uno de cada dos hogares con una sola persona. También destaca Vila de Cruces (41,3%). En el extremo contrario, A Estrada (26,1%) registra el porcentaje más bajo, seguida de Silleda (29,1%) y Lalín (30,3%).

Viviendas turísticas

El negocio de las viviendas turísticas tiene presencia en todos los municipios de las comarcas. Así lo indican los censos de finales del año pasado elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los 172 establecimientos dados de alta para esta actividad son una veintena menos que hace doce meses. Las plazas totales de alojamiento disminuyen de 1.297 a 1.120.

Noticias relacionadas

Lalín conserva 25 viviendas para ser alquiladas a huéspedes (una decena menos con respecto a 2024) que totalizan 180 plazas. Las 27 que hay en Silleda (6 menos) ofertan 180 camas y 141 plazas las 24 (tres menos) que operan en Vila de Cruces. Rodeiro cuenta con dos (la mitad) y 22 plazas, mientras que en Agolada hay un establecimiento a mayores y alcanza 11, con capacidad par 78 personas. Dozón conserva dos viviendas y una docena de plazas. En A Estrada figuran 68 (dos menos) con 451 plazas y las de Forcarei son ahora dos más, hasta 13, con 96 camas. La proporción total de viviendas turísticas sobre el total de residencias no supera en ningún caso el 0,65 %.