La ‘luz’ de Sello, la mejor carroza, con Vilatuxe y Cercio en el podio

La propuesta de la asociación vecinal de Sello fue la más valorada en un concurso de carrozas en el que compitieron seis recreaciones históricas. Sello ilumina Lalín era el lema de una composición en la que los vecinos exhibieron la transición del concepto de abastecimiento eléctrico. Dos hombres portando fachos de paja humeantes abrían el desfile de esta carroza que ya, en su plataforma, mostraba el proceso de generación de electricidad con una turbina de madera movida por una fuente de agua. Entre otros detalles singulares estaban transformadores antiguos, hombres preparando postes de madera con sus aisladores y cables. Las costureras, que movían las máquinas de forma mecánica daban paso a las modernas planchas listas para funcionar con solo presionar un botón. El premio: 2.000 euros en metálico.

Primera parte de la carroza de la Banda de Música de Vilatuxe. | BERNABÉ

En segunda posición quedó una numerosa en participación carroza de la Banda de Música de Vilatuxe, con su director, Víctor Vilariño, a bordo de una Vespa antigua, seguido de una cuidada maqueta del avión con el que Joaquín Loriga alcanzó Manila hace un siglo. La pieza estaba propulsada por un tractor y en la plataforma el público podía contemplar desde un barco pirata hasta un sastre confeccionando trajes para unos músicos que llenaban un autobús clásico. Tras esta, que se llevó 1.500 euros, quedó la carroza de la asociación A Carballeira de Cercio. Esta parroquia, junto con la de Sello, es una de las que suelen presentar unas propuestas más elaboradas. En esta ocasión toda la estructura y elementos funcionales estaban elaborados de madera o relacionados con su transformación en aperos de labranza o incluso un carro. La recompensa de la tercera plaza eran 1.000 euros.

‘Don Cocho’ saluda a una niña durante el desfile. | BERNABÉ

La asociación vecinal San Bartolomé de Botos fue cuarta y Cabaleiros de Lalín, quintos, con 500 y 300 euros de premio. La primera de estas, titulada Como nos criamos, recreaba escenas cotidianas en el rural gallego como la elaboración de pan en un horno u oficios como los canteros. Los Cabaleiros de Lalín también apostaron por la recreación de oficios, en este caso de elaboración de cestos con vimbios. En el desfile también participó la asociación de vecinos de A Xesta, que escenificó una feria tradicional.

En medio de las carrozas, como siempre, se colaron los coloristas desfiles de las comparsas que, en su mayor parte de la costa pontevedresa, animaron una jornada de fiesta en Lalín. Una cerda de más de 200 kilos bautizada como Lalaina abrió un desfile que llenó de público las calles Loriga y Principal, con el Kilómetro 0 como epicentro de la fiesta en un Cocido que, no conviene perder de vista, avisa a vecinos y visitantes de la inminente llenada del Entroido. La música de las gaitas de Os Dezas de Moneixas y los bailes y ritmos de las comparsas Os Miúdos de Arcade, Os da Caña de Marín, Luces de Tomiño, Os Remolóns de Vilagarcía, Cor Café de Pontevedra y Scene Ballet animaron una mañana que volvió a llenar las calles de la capital dezana de ambiente y de hermandad. Para garantizar la seguridad de los participantes y del público las calles centrales por las que discurrió el desfile estuvieron valladas en una jornada que se desarrolló sin incidencias.

La fiesta, tras una larga sobremesa, se retomó a media tarde con pasacalles a caro de la charanga Km. Cero por las calles del núcleo urbano y a partir de las 19.00 horas en la Praza da Igrexa una verbena amenizada por la charanga Ardores y la orquesta Tequila puso el colofón a la jornada.