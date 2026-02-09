Los ‘huevos’ del alcalde y un plato patrimonio de la humanidad

La comida oficial, como la elaboración del cocido, tiene sus tiempos. Tras los primeros instantes de conversación toca sentarse a la mesa ante el protagonista de la jornada. Unas 350 personas acudieron al ágape celebrado en el Pazo de Bendoiro que, ya a los postres, toca elaborar una queimada. El presentador Xacobe Pérez Paz, encargado habitual de recitar el conxuro, imitó una intervención del expresidente Manuel Fraga en la que citaba al que fue su conselleiro Vázquez Portomeñe (presente en el acto). «Gracias a los huevos del alcalde, no llovió», proclamó, entre las risas de los comensales en una jornada en la que la devoción por Santa Clara compartió protagonismo con el plato rey de la gastronomía lalinense.

De las monjas clarisas de Santiago de Compostela también habló Crespo y de las cinco docenas de huevos que le había llevado días atrás para implorar por un día grande del cocido con buen tiempo. «A fe move montañas», manifestó el alcalde, que detalló cómo había conseguido los huevos caseros. Cuatro docenas los aportaron los ediles Marcos Mariño y Avelino Souto y los doce restantes los fue a buscar a casa de su madre. Agradeció a todos los presentes su asistencia y a pregonero y comendadores recordó que ya son hijos adoptivos del municipio.

«Non che vou pedir nada», espetó Crespo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no sin antes recordarle la propuesta de declarar el cocido gallego patrimonio de la humanidad, iniciativa lanzada por el mandatario la semana pasada. Rueda se mostró favorable a esta encomienda, pero planteó que se priorizase la declaración de la Ribeira Sacra. «Penso que Pepe Crespo falou directamente con Santa Clara», subrayó el presidente ya cerca de las 18.00 horas cuando en Lalín la lluvia seguía sin aparecer. Apeló al lema Galicia Calidade como una especie de prontuario en el que se condensa la filosofía de las gentes y las tradiciones gallegas y dijo que había visto al alcalde «máis en forma que nunca».

