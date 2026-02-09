Sociedade
A empresa pecha, pero a familia queda
A plantilla do antigo concesionario Estrada Motor celebra cada ano unha xuntanza dende o 2003, ano no que o negocio botou o peche. Demostra así que o que une a convivencia e o traballo, sempre perdura
Hai relacións que xurden dun xeito inesperado e se converten en incondicionais. Da igual o tempo que pase, os diferentes camiños que se tomen, aquelo que uniu permanece e permite que sempre se atope o momento de volver, de poñerse ao día e comprobar que en realidade, nunca nada mudou.
Exemplo destas casualidades é a plantilla que durante anos formou parte de Estrada Motor, unha empresa que naceu tras a división de Goldar SL, concesionario Seat dende os anos 70 na Estrada, en dúas firmas: Ulla Car e Estrada Motor. O persoal repartiuse, pero os vínculos quedaron.
Fernando Sanmartín, un dos traballadores, lembra aqueles anos con agarimo. En 1998 deixaron a Avenida de Santiago para trasladarse ao Alto da Cruz. Alí traballaron ata o ano 2003, cando a empresa pechou de forma definitiva. Aínda que este non era o final.
Fixeron un cocido de despedida, e foi entón cando se deron conta de que a unión e o apego que sentían os uns polos outros non podía quedar alí, debía continuar. Dende entón cada ano na primeira fin de semana de febreiro, xúntanse para degustar ese mesmo menú. O cocido é a excusa, o lugar cambia cada edición, e o obxectivo é reencontrarse, compartir anécdotas e lembrar.
Agora están a piques de cumprir as vodas de prata, o que supón 25 anos demostrando que ao traballo tamén se pode ir facer amigos. «A convivencia fai o cariño, nós pasamos moitas cousas xuntos, algunhas máis felices que outras, e aínda que tomamos camiños diferentes, cando nos vemos gústanos falar de aqueles tempos», di Sanmartín. Onte foi unha desas datas, traballadores coas súas familias arredor da mesa, viaxando ao pasado a través de contos e cun bo xantar.
