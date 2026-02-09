Sucesos
Continúa el trabajo en San Miguel de Castro tras el corrimiento
Tras el desprendimiento de tierras sucedido este sábado por la mañana en el entorno de la mina de la parroquia de San Miguel de Castro, los operarios de la compañía Elecnor trabajaron ayer para devolver el suministro eléctrico de forma definitiva. Asimismo, también fueron necesarias labores de retirada de cableado en vías públicas, como ocurrió en el caso de Adoufe, cuyos vecinos quedaron atrapados en el núcleo la noche del sábado.
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad