Continúa el trabajo en San Miguel de Castro tras el corrimiento

Tras el desprendimiento de tierras sucedido este sábado por la mañana en el entorno de la mina de la parroquia de San Miguel de Castro, los operarios de la compañía Elecnor trabajaron ayer para devolver el suministro eléctrico de forma definitiva. Asimismo, también fueron necesarias labores de retirada de cableado en vías públicas, como ocurrió en el caso de Adoufe, cuyos vecinos quedaron atrapados en el núcleo la noche del sábado.