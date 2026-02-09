Arzúa-Ulloa refuerza su liderazgo nacional en quesos de leche de vaca

La Denomicación de Origen Protegida (DOP) Arzúa-Ulloa se consolida como la más importante de Galicia por volumen y la mayor de España en el sector de los quesos de leche de vaca, después de incrementar un 12% su producción el año pasado. En 2025 se vendieron más quesos de Arzúa-Ulloa que nunca y en más mercados.

Con más de 700 ganaderos y 15 queserías inscritas, la proyección y las cifras de Arzúa-Ulloa no dejan de crecer, hasta el punto de convertirse en un auténtico motor económico para su área de influencia, que abarca 32 ayuntamientos de comarcas de A Coruña, Lugo y Pontevedra. En ellas inyecta más de 41 millones de euros al año. Y no se trata solo de riqueza generada con la venta directa de queso y derivados, sino también del dinamismo económico de todas las explotaciones lácteas y la industria derivada del rural, desde suministros a servicios, contribuyendo a fijar población.

Además, el crecimiento de la denominación no es un hecho aislado ni responde a un boom de mercado, sino que 2025 fue el séptimo ejercicio consecutivo de mejora de cifras. Por un lado, con un 11,91% más de quesos y un 7,3% más de kilos elaborados. Pero por el otro, con la conquista de mercados exteriores, ya que más del 40% de los quesos Arzúa-Ulloa acaban fuera de las fronteras gallegas.

Los 32 concellos de la DOP A CORUÑA Arzúa, Melide, Santiso, Toques, Boimorto, Sobrado, Vilasantar, Curtis, Mesía, Frades, Ordes, Oroso, O Pino, Touro, Boqueixón y Vedra LUGO Friol, Palas de Rei, Antas de Ulla, Monterroso, Guntín, Portomarín, Taboada, Chantada y Carballedo PONTEVEDRA A Estrada, Silleda, Vila de Cruces, Lalín, Agolada, Rodeiro y Dozón

De los 703 ganaderos adscritos a la DOP, 367 entregaron leche en 2025 a alguna de las 15 queserías activas, que son dos más que en 2024. En total, entregaron 41,5 millones de litros de leche, lo que permitió elaborar 6.256.000 piezas de queso que pesaron 5.140.082 kilos.

En todo caso, desde la denominación recuerdan que las cifras definitivas de 2025 todavía pueden sufrir variaciones, ya que faltan algunos flecos de diciembre. Además, en cuanto al producto, hay quesos elaborados en diciembre que no se vendieron en fresco por falta de tiempo y se podrán vender como curados en este 2026.

Más promoción en 2026

Desde la Consellería do Medio Rural siguen apostando por la industria del queso como motor fundamental para dinamizar el rural, fijar población y generar valor añadido al sector lácteo. Para ello, mantendrá su estrategia de promoción de los quesos gallegos de todas las DOP a lo largo de 2026, con la participación ya confirmada de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) en la Feira Fromago de Zamora (17-20 setembro) y en el Internacional Cheese Festival en Córdoba (11-15 noviembre), junto a otras citas clásicas ya como Alimentaria Barcelona (23-27 marzo) y Gourmets Madrid (13-16 abril).

Precisamente la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, mantuvo este fin de semana un encuentro con los productores de la DOP Arzúa-Ulloa, en Curtis, donde se hizo balance de 2025 y se abordaron los retos para este 2026 que comienza.