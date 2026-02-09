Adoufe, víctima de una grieta que aísla a cinco vecinos

La cara B del desprendimiento de tierras sucedido este sábado en la parroquia estradense de San Miguel de Castro es una aldea prácticamente aislada e incomunicada desde que ocurrió el suceso. En el lugar de Adoufe viven cinco vecinos, en tan solo dos casas habitadas. Colindando con la mina de Erimsa, el núcleo poblacional solo contaba con una vía habilitada que lo conectase con el resto del territorio. Fue precisamente esta infraestructura la que colapsó con el desplazamiento de tierras y la caída de una torreta de media tensión. Dadas las circunstancias, se intentó habilitar otro camino que atraviesa el monte para crear una nueva comunicación con la red viaria, pero lleva tantos años sin ser transitado que no cuenta con firme ni está preparado para el tráfico rodado. Así las cosas, los vecinos de Adoufe quedaron completamente atrapados en la noche del sábado. En caso de emergencia, deberían llamar al personal de la mina para poder atravesar sus instalaciones.

El punto del desprendimiento de tierra. | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

El domingo, operarios de la empresa minera, en colaboración con los propios habitantes, trabajaron de sol a sol para acondicionar el nuevo vial. Las tareas consistieron, principalmente, en limpiarlo de hojas y repartir zahorra para facilitar el tránsito de vehículos. Sin embargo, las constantes lluvias dificultan los trabajos, ya que el firme principal es de tierra, que con la humedad crea lodo y cede al peso de los coches. Además, el trazado es demasiado estrecho, por lo que los operarios de la mina han optado por ensancharlo este lunes mediante la instalación de piedras que aseguren la superficie. Mientras tanto, el único modo de paso es a través de la mina, con permiso previo.

‘Vitucho’ Valladares y Felipe Pereira, dos vecinos de la aldea aislada. | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Por si esto fuese poco, en el camino alternativo existe un pequeño túnel sobre el que pasan las vías ferroviarias de Renfe. Este es de altura limitada, por lo que vehículos como palas, ambulancias o camiones de grandes dimensiones no pueden cruzar. Es decir, actualmente no están asegurados servicios como la recogida de basura o la asistencia de emergencias (bomberos y ambulancias).

Noticias relacionadas

El camino alternativo que prepara estos días el personal de la mina. | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Lo que más inquieta a los habitantes de Adoufe es la falta de información. No saben cuáles serán las soluciones ni cuándo llegarán. Dependen en gran medida de la mina para mantenerse comunicados y lamentan la falta de respuestas por parte de otros agentes implicados, como el Concello y Naturgy. Mientras, la soledad y el abandono institucional de un rural casi despoblado se vuelven más acusados que nunca.