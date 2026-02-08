Una unidad móvil recogerá donaciones de sangre en Lalín
Una unidad móvil de donación de sangre se desplazará a Lalín los próximos días 13 y 14. El bus estará instalado en la calle Caracas de la urbanización de O Regueiriño, cerca de la casa consistorial. El viernes recogerá donaciones de 10.15 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas,y el sábado, de 10.15 y las 14.30 horas.
