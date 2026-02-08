Empleo
Silleda incorporará siete operarios durante un período de nueve meses
Los contratos, a jornada completa, se financian a través de un programa de la Diputación
redacción
El Concello de Silleda contará con siete operarios por un periodo de 9 meses. Esta contratación se llevará a cabo a través de la Línea 3 del programa Máis Provincia, de la Diputación, organismo que financia en los últimos años esta iniciativa de contratación, en el marco de la lucha contra el desempleo.
Para este ejercicio, la oferta incluye una plaza de conductor y la contratación de otras 6 personas como operarios para distintos departamentos, para la realización de tareas vinculadas al plan de conservación y funcionamiento de bienes y servicios municipales del año en curso.
Estos fueron los puestos solicitados por el Concello a través de este plan dentro de la llamada línea 3. Este personal, otorgado a todos los municipios de la provincia de menos de 50.000 habitantes, se dedicará en el caso de Silleda al desarrollo de un plan obras y servicios en los próximos meses.
La selección se realizará al igual que se viene haciendo en los últimos años a través del Servizo Galego de Colocación, que enviará a los candidatos para realizar después en el ayuntamiento un concurso de méritos y entrevistas. Estos contratos laborales serán a tiempo completo, de 37,5 horas semanales.
Una vez remitida la lista de personas candidatas, se procederá la realización de las pruebas estipuladas en las bases.
- La presa de Eiras alivió en un día el agua equivalente al consumo de seis meses y medio
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena