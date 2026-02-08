Silleda incorporará siete operarios durante un período de nueve meses

El Concello de Silleda contará con siete operarios por un periodo de 9 meses. Esta contratación se llevará a cabo a través de la Línea 3 del programa Máis Provincia, de la Diputación, organismo que financia en los últimos años esta iniciativa de contratación, en el marco de la lucha contra el desempleo.

Para este ejercicio, la oferta incluye una plaza de conductor y la contratación de otras 6 personas como operarios para distintos departamentos, para la realización de tareas vinculadas al plan de conservación y funcionamiento de bienes y servicios municipales del año en curso.

Estos fueron los puestos solicitados por el Concello a través de este plan dentro de la llamada línea 3. Este personal, otorgado a todos los municipios de la provincia de menos de 50.000 habitantes, se dedicará en el caso de Silleda al desarrollo de un plan obras y servicios en los próximos meses.

La selección se realizará al igual que se viene haciendo en los últimos años a través del Servizo Galego de Colocación, que enviará a los candidatos para realizar después en el ayuntamiento un concurso de méritos y entrevistas. Estos contratos laborales serán a tiempo completo, de 37,5 horas semanales.

Noticias relacionadas

Una vez remitida la lista de personas candidatas, se procederá la realización de las pruebas estipuladas en las bases.