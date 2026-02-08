Política
El PP de Forcarei acusa al PSOE de «generar conflicto» con la AMPA
Redacción
El gobierno local de Forcarei lamentó el uso político de la AMPA de Forcarei por parte del PSOE para «generar un conflicto artificial». El ejecutivo aseguró que concedió exactamente los 2.100 euros solicitados formalmente por la directiva para finalizar el año y negó que se hubiese rechazado ninguna ayuda. Asimismo, denunció que la exalcaldesa Verónica Pichel pretende «embarrar» la gestión municipal con promesas verbales sin respaldo legal ni presupuestario. El Concello defendió su compromiso con las familias y el Plan Madruga, destacando que desbloqueó en tiempo récord los pagos de 2025 tras la paralización de 2023 y 2024. También anunció una próxima reunión con la AMPA para aclarar contradicciones y garantizar la continuidad del servicio en 2026.
