El PP de Cruces denuncia el «caos» y la «parálise» de un Concello al límite

El Partido Popular de Vila de Cruces denuncia una situación de «caos institucional e administrativo» bajo la gestión del actual alcalde, a quien acusan de provocar una inestabilidad laboral sin precedentes y una fractura total en el grupo de gobierno. La formación subraya que las constantes luchas internas, evidenciadas en el paso de un concejal al grupo mixto y en ceses contradictorios de cargos, se suman a un «éxodo alarmante» de personal técnico esencial, como secretarios, interventores y arquitectos, que han abandonado sus puestos por el clima interno insostenible. Esta parálisis administrativa, según el PP, pone en riesgo la transparencia y el funcionamiento legal del municipio, afectando directamente a los servicios que reciben los ciudadanos. Ante la reciente caída de la población por debajo de los 5.000 habitantes, los populares exigen que los recursos económicos ahorrados por las bajas y renuncias de cargos se redirijan a políticas útiles, como ayudas a la natalidad y rehabilitación de viviendas rurales, con el fin de frenar la despoblación y devolver la seriedad a la gestión municipal.

En definitiva, el Partido Popular concluye que Vila de Cruces atraviesa una crisis de gobernabilidad sin precedentes, donde la falta de una dirección política sólida ha derivado en una parálisis administrativa que perjudica directamente a los vecinos. Para la formación, la recuperación del municipio exige centrarse en una gestión profesional y transparente.