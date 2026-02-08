Lamela y Abades se ponen las máscaras

El Entroido arrancó ayer en Silleda con una jornada marcada por el contraste entre la fiesta a cubierto en Abades y el pulso contra la meteorología en Lamela. En Abades, la agrupación Da Costa cumplió con su programa gastronómico y festivo, reuniendo a los vecinos en una multitudinaria comida que dio paso a un animado baile de disfraces. La música del dúo Cristina y Lucía puso el ritmo a una tarde donde el ingenio local brilló en el concurso de disfraces, blindando la celebración frente a las inclemencias del tiempo.

Un instante del Alto dos Xenerais de Lamela. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Por el contrario, en Lamela, el temporal obligó a la asociación Ánxela a anular el desfile que debía recorrer la Nacional 525 desde Barravaite a las 16.30 horas. Pese a la cancelación del pasacalles, la tradición se impuso a las 17.30 horas con la celebración del Alto dos Xenerais en el campo da festa, donde las batallas dialécticas mantuvieron vivo el espíritu del Entroido da Ulla. La jornada culminó con una vibrante fiesta nocturna a cargo del DJ Calwin, que amenizó la entrega de premios a los mejores disfraces individuales y grupales en una noche que, a pesar de la lluvia, no perdió el color.

Comida multitudinaria del Entroido de Abades. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Vila de Cruces

Participantes en el noveno Encontro entre Centros de Entroido del Concello de Vila de Cruces.

Por otro lado, el Auditorio Municipal Xosé Casal celebró el viernes el noveno Encontro entre Centros de Entroido de Vila de Cruces, una jornada de convivencia entre el IES Marco do Camballón y los CEIP Nosa Señora da Piedade y Cerdeiriñas para poner en valor las tradiciones locales vinculadas al Entroido. La edición de 2026 es histórica al conmemorarse el 50 aniversario de los Xenerais, destacando el debut de los alumnos del instituto Marco do Camballón en estas funciones, quienes también encabezarán el desfile oficial el martes de carnaval. El evento, que contó con personajes tradicionales como Moros, Frades y Alcaldes, concluyó con la improvisación de los regueifeiros y el apoyo de diversas asociaciones culturales como Entroido de Salgueiros, O Vello dos Cornos de Merza, de As Cornamentas de Piloño y el propio Concello de Vila de Cruces para asegurar el relevo generacional de la fiesta en el municipio.