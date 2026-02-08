58 Feira do Cocido
Lalín abre su templo gastronómico
La carpa se estrena con la presentación de la Festa da Filloa de Lestedo y las primeras ventas en los puestos | José Crespo: «Será un éxito seguro; a nosa festa está incluso por encima do tempo»
«Será un éxito seguro; a nosa festa está incluso por encima do tempo, porque ten moita raigame». Así predijo el alcalde de Lalín, José Crespo, la respuesta de visitantes de hoy a la Feira do Cocido. El mandatario realizó un llamamiento a los gallegos a acudir a la capital dezana para disfrutar de los actos de esta 58 edición de la fiesta de interés turístico internacional. «Está garantido como mínimo que desde a mañá ata media tarde teremos bo tempo, así que ninguén vai ter que vir con paraugas», manifestó en la apertura al público de la carpa del Campo da Feira Vello en la que los puestos de cárnicos, quesos, miel y productos de artesanía comenzaron a realizar las primeras ventas.
Este estreno coincidió con la presentación, por segundo año consecutivo, de la Festa da Filloa de Lestedo que se organiza en el municipio coruñés de Boqueixón, cita gastronómica hermanada con el Cocido. El regidor agradeció la presencia de representantes de una cita que, recordó, homenajea a la filloa, uno de los postres junto con el queso de tetilla con membrillo ineludibles en un auténtico cocido lalinense. «O hermanamento que fixemos é algo para o futuro. Galicia é unha gran festa e neste caso damos protagonismo a un concello irmán», añadió, en presencia de su homólogo de Boqueixón, Ovidio Rodeiro. El munícipe calificó a la fiesta lalinense como el «irmán maior» de la Filloa y agradeció la colaboración del concello dezano, al tiempo que recordó que el año pasado Lestedo aprovechó su Entroido para organizar un cocido elaborado con productos de Lalín. Al acto acudieron representantes públicos de ambos municipios y el titular de Educación, Román Rodríguez. Por otro lado, el auditorio municipal albergó el Concerto do Cocido de la Banda de Lalín, en el que la exdirectora de la formación Isabel Rubio Molina fue la batuta invitada.
La capital dezana está preparada para recibir hoy a millares de visitantes. Los actos darán comienzo con el capítulo de la Encomenda y, antes del desfile, el cirujano Diego González Rivas leerá el pregón.
