El Galicia Clarinet Fest estrenará un certamen de jazz de medianoche

Lalín se prepara para convertirse este verano un año más en el epicentro mundial de la música del clarinete con la celebración de la séptima edición del Galicia Clarinet Fest, del 3 al 9 de agosto. Esta cita, ya consolidada como un referente internacional, contará en 2026 con la nómina de profesores más ambiciosa de su historia, integrada por 15 docentes internacionales de primer nivel que impartirán clases magistrales y talleres especializados. La magnitud del evento se refleja también en su poder de convocatoria, ya que se espera que el alumnado supere el centenar de estudiantes procedentes de diversos rincones del mundo a tenor de las previsiones de los organizadores.

Una de las grandes novedades de este verano será la participación, por vez primera, de la Banda Municipal de Música de A Coruña, que se suma al cartel para enriquecer la oferta sinfónica del festival. Sin embargo, la apuesta más innovadora de esta edición es la incorporación de un ciclo de jazz que se desarrollará de forma paralela durante cuatro o cinco días. Estas sesiones nocturnas, diseñadas para los amantes de las sonoridades más improvisadas y frescas, arrancarán cada jornada a partir de las 23.45 horas, extendiendo la magia del clarinete hasta la madrugada. Se trata de una vieja aspiración de Xocas Meijide, alma máter del certamen.

Esta séptima edición no sólo destaca por su excelencia académica, sino también por el impacto cultural que supone la llegada de la formación bandística herculina, cuya calidad sinfónica elevará el nivel de los conciertos principales. Con un alumnado que crece en número cada año, el festival se consolida como un motor económico y artístico para la zona, fusionando la formación de alto rendimiento con el ocio nocturno de calidad. La novedosa introducción de las sesiones de jazz a partir de las 23.45 horas promete transformar las noches de Lalín en un club de improvisación al aire libre, ofreciendo a los estudiantes y al público general una atmósfera única que hasta ahora no se había explorado en el evento lalinense.

A la excelencia del cartel de la séptima edición del Galicia Clarinet Fest se suman nombres que definen la identidad del festival, que están siendo estos días anunciados en la web del certamen, destacando el regreso de Tibor Reman. El actual clarinete solista de la Staatskapelle Berlin y colaborador habitual de la Berliner Philharmoniker vuelve a Lalín para aportar su rigor y visión internacional. Reman, que también ejerce la docencia en la Universität der Künste Berlin, compaginará su labor pedagógica con su maestría artística en un reencuentro muy esperado. Por otro lado, la organización celebra la incorporación del aclamado José Franch-Ballester, profesor en la University of British Columbia de Vancouver. El solista valenciano no sólo impartirá clases, sino que asumirá la dirección de la Orquesta de Clarinetes, aportando un sonido inconfundible y una energía que promete inspirar al alumnado participante en la cita estival de la capital dezana.

Con el inicio de las clases fijado para el día 3 de agosto, la organización ya ha habilitado los canales para que los interesados puedan asegurar su plaza. Es el momento de formalizar la inscripción, ya que se espera una demanda récord. En este sentido, la organización tiene previsto abrir el plazo de matrícula a finales de este mes de febrero y mantenerla hasta el mes de mayo. La VII edición del Galicia Clarinet Fest representa la consolidación definitiva de este certamen como uno de los encuentros de referencia en el panorama musical europeo. El festival trasciende su vertiente pedagógica para convertirse en un evento cultural total.