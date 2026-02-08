La eólica aportaría a Lalín 105.000 euros del fondo de compensación ambiental

La Consellería de Presidencia acaba de publicar la orden por la que se regulan los criterios de reparto y se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea en concurrencia no competitiva y de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de Compensación Ambiental 2026. Y, en concreto, los 36 municipios de área que albergan aerogeneradores (un total de 931), o bien líneas de conexión, optarán a 1.411.852 euros en ayudas por compensación.

A Arzúa, Ribeira o Touro se embolsarán un máximo de 2.000, 6.519 y 2.128 euros pese a carecer de molinos. Por contra, los que suman más aerogeneradores son Mazaricos, 130,5, lo que le da derecho a 201.037 euros; Dumbría, con 114, podrá solicitar hasta 146.329 euros, seguida de Lalín, que suma 80 y se embolsará 105.353 euros como límite. Vimianzo, con 74 y líneas, podrá pedir hasta 130.018

Porto do Son, con 51 elementos, tiene derecho a 77.564 euros, más que los 48 de A Pobra (62.990). Ya en Negreira, constan 49 molinos, y el montante se eleva a 69.267 euros; Carnota, con 49,5, pero sin líneas, a 60.506 euros; Muros alberga 41 de estas infraestructuras eólicas y puede acceder a 54.911 euros en fondos. Camariñas tiene42 aerogeneradores, y la ayuda se eleva a 59.061, mientras que Muxía, con 34, puede tramitar hasta 57.015 euros por la extensión de las citadas líneas. Outes alberga 30 generadores (36.670 ).

En Coristanco figuran 29 elementos, por 52.060 euros; en Melide tienen 19, pero no líneas, y podrá embolsarse hasta 23.224 euros, al tiempo que en Lousame hay 15 (18.335 euros); 14 en Rois (23.485); en Cabana poseen 13 (26.231); y tanto Silleda como Santa Comba, con 12 y 12,5 por concello, tienen a su alcance 28.425 y 23.244 euros, respectivamente.

En Catoira, 10 (12.223); 9 en Ponteceso (33.775 euros) y en Dodro aparecen 5 molinos (6.111 euros). Boiro y Laracha, con 1 de estos elementos en cada territorio, percibirán 3.222 euros por municipio; A Estrada cuenta con 2, y 8.656 euros a su alcance,al tiempo que Padrón, con 3, podrá solicitar 4.444 euros como tope, y Cuntis (tres), 3.667 euros. Para Caldas, con 4, reservan 6.889 euros, al tiempo que Rianxo (6 aerogeneradores) dispondrá de hasta 7334 euros. Tordoia tiene 7, lo que le da derecho 8.556 euros (no consta que tenga líneas); Malpica, otros tantos, pero con 10.556 euros a su disposición, y Zas (8), opta a 18.448 , al sumar tendidos. Algo parecido pasa con Vila de Cruces, ya que a pesar de tener 8 molinos, la extensión de líneas le permite tramitar hasta 41.862 de ayuda.