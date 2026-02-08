Festexos
A chuvia respecta outra exitosa edición do Entroido de Merza
Con máis de 300 inscritos no concurso de disfraces e comparsas, a organización entregou un total de 1.700 euros en diferentes premios nas categorías de ‘carroza’, ‘colectiva’ e ‘individual’, ademais dunha mención especial para a ‘Maxia do Circo’
O Entroido de Merza celebrou unha das súas edicións máis concorridas, cun concurso de disfraces que reuniu preto de 300 persoas inscritas. A festa, organizada pola Asociación Vello dos Cornos en colaboración co Concello de Vila de Cruces, puido desenvolverse con normalidade grazas a que a meteoroloxía respectou e o día aguantou sen chuvia.
En total, repartíronse 1.700 euros en premios entre as distintas categorías. Na modalidade de carrozas, «A Maxia de Cerdeiriñas» e «Templo de los dragones» acadaron os principais galardóns, dotados con 200 euros cada un. O segundo premio foi para «Jaliñas presas», con 150 euros, e tamén se recoñeceu a «Secuestro de Maduro» con outros 150 euros. Ademais, concedeuse unha mención especial de 500 euros a «A Maxia do circo».
Na categoría colectiva, o primeiro premio recaeu en Churrería O Morouco, con 180 euros, seguido de Tarde Piaches, con 100 euros, e Sin Son, con 80 euros.
No apartado individual, o primeiro premio foi para «Podador fibra óptica», con 60 euros, o segundo para «Mayorie», con 50 euros, e o terceiro para «Espantapáxaron», con 30 euros.
Asimesmo, o Entroido de Merza é unha das citas destacadas do calendario festivo no municipio e constitúe tamén unha das paradas dos tradicionais atranques dos Xenerais da Ulla.
Suscríbete para seguir leyendo
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías
- El yate en alquiler más grande de Galicia evita su hundimiento en Vigo: «El capitán salvó el 'Roma'»
- Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad