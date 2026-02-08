El Concello habilitará un área de estacionamiento para transportistas

El Concello de A Estrada ha iniciado los trámites para incorporar a sus servicios un área pública destinada al estacionamiento de camiones. La nueva dotación estará situada en la explanada posterior de la estación de autobuses y permitirá atender una antigua demanda de los transportistas locales, favoreciendo la retirada de vehículos pesados de las calles donde acostumbran a aparcar.

El alcalde, Gonzalo Louzao Dono, explicó que, a la hora de planificar esta infraestructura, el gobierno municipal mantuvo varias reuniones con representantes del sector del transporte. El objetivo es facilitar a los profesionales un espacio específico para sus camiones, mejorando la organización del tráfico y evitando molestias en zonas residenciales.

El regidor recordó que el ejecutivo local presta especial atención a la habilitación de plazas de estacionamiento, señalando las más de 1.000 creadas en diferentes y céntricas bolsas de aparcamientos disuasorios. Con ellas, A Estrada busca facilitar a la ciudadanía un acceso cómodo y ágil tanto a los servicios públicos como a la oferta comercial de esta cabecera comarcal. En esta misma línea, quiso añadir la necesidad de habilitar un aparcamiento específico para transportistas.

En este contexto, el Concello destinará más de 60.000 euros, procedentes de los fondos del programa +Provincia de la Diputación de Pontevedra, a la construcción de esta área con una superficie aproximada de 4.400 metros cuadrados, en una zona con buenos accesos, céntrica y actualmente en desuso.

En cuanto a los detalles de la actuación, el proyecto contempla la restitución del cierre del recinto y la instalación de un portal de acceso. Este se abrirá mediante un sistema de tarjetas, de manera que los transportistas de A Estrada deberán solicitar la suya en el Concello.

En la superficie se habilitarán 25 plazas para camiones, que estarán debidamente pintadas. Además, se instalarán torres de iluminación y sistemas de videovigilancia, incrementando la seguridad en un espacio al que solo podrán acceder los transportistas estradenses autorizados.

Por su parte, alcalde subrayó: «buscamos atender una demanda histórica y a un sector productivo de este Concello. De igual manera que procuramos aparcamiento para los utilitarios, tenemos que pensar en este sector del transporte que cada día sale a las carreteras a trabajar y cada noche necesita un espacio seguro para sus vehículos y que no moleste a los vecinos».

Esta era además una de las medidas más demandadas también por partidos de la oposición como el BNG, especialmente después de que los camiones dejaran de aparcar en la Avenida de Pontevedra, donde el espacio se redujo tras el desarrollo urbanístico vinculado a la llegada de Mercadona y la creación de una glorieta.

Noticias relacionadas

De este modo, el Concello pretende dar respuesta a una necesidad planteada desde hace años por el gremio, al tiempo que contribuye a una mejor ordenación del espacio urbano. La creación de un área específica permitirá concentrar los vehículos pesados en un recinto preparado para ello, evitando su presencia en calles céntricas o zonas residenciales. Además, el sistema de acceso restringido busca garantizar que el aparcamiento sea utilizado exclusivamente por los transportistas locales.