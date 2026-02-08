El BNG ve en los presupuestos locales «una declaración ideológica»

El BNG ha cuestionado los presupuestos municipales recientemente presentados, al considerar que reflejan «una declaración ideológica» y un modelo de gestión centrado en la administración de lo existente, sin ambición estratégica ni planificación a medio y largo plazo.

Según los nacionalistas, uno de los datos más significativos es que alrededor del 90% de los ingresos corrientes se destinan a gastos corrientes, lo que, a su juicio, limita la capacidad transformadora de las cuentas y consolida una política orientada al corto plazo.

El grupo también pone en duda la credibilidad de las previsiones de ingresos, recordando que en 2024 solo se recaudó el 42% de lo previsto en impuestos indirectos y en 2023 el 37%, pese a que el gobierno municipal vuelve a repetir estimaciones similares, consideradas por el BNG como «irreales».

El BNG reconoce un aumento nominal del gasto social, pero sostiene que resulta insuficiente y que gran parte corresponde al Servizo de Axuda no Fogar, una competencia que, según señala, debería asumir la Xunta, ya que a su entender, esta situación reduce la capacidad para atender nuevas necesidades sociales.

Noticias relacionadas

Asimismo, los nacionalistas advierten de que el uso de remanentes para financiar gasto corriente «no es sostenible» y critican la falta de inversiones estratégicas, así como el abandono del mantenimiento de infraestructuras.