El 80% de los extranjeros residen en núcleos urbanos

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes registran una presencia creciente de ciudadanos extranjeros, que ya representan 3.961 vecinos en el conjunto de los ocho municipios (62.719 habitantes), lo que supone casi un 6,3% de la población total. El fenómeno, además, muestra un patrón muy marcado: la población extranjera se asienta mayoritariamente en los núcleos urbanos, especialmente en las villas cabecera y en las principales parroquias con servicios.

Lalín lidera en número de extranjeros y porcentaje con 1.881 personas de nacionalidad no española sobre un total de 20.255 habitantes (9,3%). Dentro del municipio, el núcleo urbano que conforman las calles principales de la villa y las pertenecientes a la parroquia de As Dores concentran 1.673 extranjeros, es decir, casi el 89% de todos los residentes extranjeros del municipio lo que confirma la atracción del centro urbano por la disponibilidad de vivienda, comercio y empleo.

En Silleda, los extranjeros ascienden a 706 (un 7,9% del total). La mayor parte se localiza en los dos principales núcleos: Silleda casco (464 extranjeros) y A Bandeira (109), sumando 573, lo que equivale a más del 81% de la población extranjera del municipio. En A Estrada, la población extranjera alcanza 786 personas (3,9% del total), con una concentración notable en el núcleo parroquial de San Paio, donde residen 573, es decir, cerca del 73% del total.

Aunque en términos absolutos Rodeiro suma 153 extranjeros, destaca por su elevada concentración urbana: el casco reúne 112, lo que implica que más del 73% de los extranjeros del término municipal viven en el núcleo principal. Además, el dato refleja un peso importante dentro del propio casco: 112 extranjeros de 474 habitantes, cerca de un 24%. En Vila de Cruces, hay 243 foráneos (4,9% del total), concentrados en la capital municipal (183) y Merza (8), sumando 191 (casi 79% del total). En Agolada, con 94 extranjeros, el casco concentra 65, lo que supone alrededor del 69% del total.

Los municipios con menor número de extranjeros son Dozón (23) y Forcarei (75), ambos con porcentajes próximos al 2,4% del total municipal. En Dozón, el núcleo de O Castro apenas registra 3 extranjeros, lo que indica que la población foránea está más dispersa. En Forcarei, su núcleo principal (14) y Soutelo de Montes (18) suman 32, un 43% del total municipal

La presencia de población extranjera se consolida como uno de los principales motores demográficos en las comarcas, con una evolución claramente al alza desde 2021. Los datos del INE reflejan que el peso de los residentes foráneos crece en todos los municipios, con alzas destacadas en Lalín, Silleda, Rodeiro y Agolada.

El caso más llamativo es Lalín, que en 2025 alcanza el 9,29% de población extranjera, frente al 7,20% registrado en 2021. Es decir, en apenas cuatro años sube más de dos puntos porcentuales, consolidándose como el municipio con mayor presencia de residentes no españoles en el área, pasando de 1.452 a 1.881. En paralelo, Silleda también confirma una tendencia sostenida de crecimiento: pasa de 529 a 706.

Aunque con cifras absolutas menores, el aumento más intenso en proporción se da en Rodeiro, donde la población extranjera pasa del 3,23% al 6,80% (de 77 a 153) Otro municipio que destaca por su evolución es Agolada, que crece del 1,79 al 4,22 por ciento, con un fuerte impulso en los últimos años. Así, el municipio pasó de contar con 41 a 94. En A Estrada, la progresión es igualmente clara: del 2,41% en 2021 al 3,91% en 2025, con un censo que se incrementó desde 489 a 786 no españoles.

En la parte baja de la tabla, Forcarei aumenta del 1,71% al 2,45%, mientras que Dozón, pese a mantener cifras reducidas, registra una de las subidas más relevantes en términos relativos: del 0,77% en 2021 al 2,42% en 2025, triplicando su peso en cuatro años. El municipio de Montes cuenta ya con 75 extranjeros, que son 19 más.

El concello de Lalín se mantiene como el principal foco de población extranjera del área. En 2025 suma 1.881 vecinos foráneos, una cifra que lo sitúa a gran distancia del resto de municipios y que refleja el papel de la capital dezana como centro de servicios y actividad económica. En A Estrada, la población extranjera también se consolida y alcanza en 2025 los 786 residentes, confirmando una evolución ascendente durante los últimos años.. Otro municipio que destaca por el crecimiento sostenido es Silleda, que en 2025 contabiliza 706 personas extranjeras.

En los municipios de menor tamaño, el aumento de residentes extranjeros resulta especialmente relevante. En Rodeiro, la cifra llega a 153 en 2025, mientras que en Agolada se contabilizan 94. Aunque son números más bajos en términos absolutos, su evolución confirma que el fenómeno migratorio ya no se limita a las grandes villas, sino que se extiende también al rural.

Forcarei y Dozón

En el caso de Forcarei, la población extranjera alcanza en 2025 los 75 residentes, mientras que Dozón se sitúa en 23. Son los municipios con menor volumen de vecinos foráneos, aunque también reflejan una progresión al alza durante el periodo analizado.