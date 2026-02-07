La Xunta autoriza la instalación de una botica anexa permanente en Oca

La Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade autoriza la instalación de una farmacia anexa permanente en el núcleo de Oca, vinculada a la oficina de farmacia situada en O Foxo (Rubín).

La autorización llega después de que el Concello presentase una solicitud formal ante la administración autonómica, respaldada por un acuerdo plenario de 2023, informes y documentación, además de recoger el sentir de los vecinos de un área que comprende las parroquias de Oca, Loimil, Orazo, Riobó, Berres y San Miguel de Castro.

Cabe recordar que, a mediados de 2022, la farmacia existente en Oca se trasladó al casco urbano de A Estrada. Este cambio, aunque legítimo, supuso un trastorno en la asistencia farmacéutica para los habitantes de esta contorna, que tienen como referencia sanitaria el centro de salud de Oca.

Las farmacias anexas son establecimientos de atención farmacéutica vinculados a una oficina de farmacia y se destinan a garantizar el servicio cuando existen circunstancias de alejamiento, difícil comunicación con la farmacia más próxima, altas concentraciones temporales de población o situaciones de emergencia.

La resolución recoge que, conforme al marco jurídico vigente, la botica anexa debe situarse a una distancia mínima de tres kilómetros de la oficina de farmacia más cercana en caso de justificarse por difícil comunicación, y de cinco kilómetros si se justifica por alejamiento. En este sentido, se indica que las parroquias a las que se pretende garantizar el servicio están a más de tres kilómetros de las farmacias de O Foxo, Santa Cruz de Ribadulla y Bandeira.

El principal motivo que fundamentó la solicitud municipal fue la dificultad de acceso a la atención farmacéutica expresada por la vecindad, así como la complicada comunicación de los núcleos de población mediante transporte público. Los informes del Servicio de Movilidad analizaron el transporte existente entre las parroquias afectadas, el centro de salud de Oca y la farmacia más próxima. La más cercana será la de O Foxo, situada a una distancia aproximada de ocho kilómetros del centro sanitario. Además, no existe ningún servicio de transporte público interurbano que conecte el centro de salud, las parroquias indicadas y dicha farmacia.

La resolución también asume que, por módulos poblacionales, a A Estrada le corresponderían ocho oficinas, aunque actualmente cuenta con once, de las cuales ocho están en el núcleo urbano. Oca, por su parte, dispuso de farmacia desde 1967 hasta su traslado en 2022 tras una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza.