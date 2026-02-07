Urgen reparar las vías de servicio de la AG-53 en Dozón

El Bloque Nacionalista Galego presentó en el Parlamento una batería de preguntas y una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a acometer a la mayor brevedad posible dos mejores en las vías de servicio de la AG-53 en Dozón: la reparación del firme «para solucionar as fochancas que fan intransitables» estas pistas, y actuar cuanto antes sobre la maleza «tanto nas vías de servizo como no perímetro de influencia da autovía».

En este sentido, el BNG menciona el incendio forestal que a mediados de agosto afectó a los montes del Alto de San Martiño y tuvo en vilo a los habitantes del casco de O Castro, ya que llegó a cruzar la autovía. «A AG-53 non exerceu a súa función teórica de cortalumes debido á acumulación de matogueira e árbores dentro do perímetro de responsabilidade da Xunta», añade. En ese voraz incendio (ardieron 400 hectáreas) los vecinos ayudaron con maquinaria propia a controlar el avance de las llamas, «o que fixo máis patente aínda o abandono destas actuacións de mantemento». Añade que precisamente el mal estado de las vías de servicio «dificultou as tarefas de control».

Hoy, medio año después, los socavones obligan a los y las ganaderos «a realizar longos rodeos para acceder ás súas leiras, o que se traduce nun gasto innecesario de tempo e combustible que lastra a competitividade das explotacións locais», concluye el Bloque.