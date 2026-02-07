Silleda renueva los contenedores de las dos villas

El Concello de Silleda inició los trabajos de mejora y refuerzo de la recogida selectiva de vidrio, con una primera actuación en los dos cascos urbanos de A Bandeira y Silleda. En los próximos días, esta mejora se extenderá a las parroquias.

En los dos cascos está previsto cambiar en torno a una docena de colectores en total. Quedan pendientes para una próxima fase los contenedores que tienen dispositivo hidráulico y que usa la hostelería. La tenienta de alcaldesa, Mónica González Conde, y el edil de Transición Ecolóxica, Manuel Requeijo, asistieron al comienzo de estos trabajos.