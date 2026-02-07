Sanidade dice que su informe se ciñe al consultorio de A Bandeira

La Consellería de Sanidade sale al paso de las críticas del BNG por la tardanza en solventar los problemas de filtraciones de agua del centro de salud de Silleda y recala que «ao compromiso ao que se chegou desde la consellería co Concello refírese ao consultorio de A Bandeira». Las dos administraciones acordaron en octubre de 2024 que se realizaría una valoración técnica para ver el coste de las reparaciones de la cubierta. De hecho, Sanidade está ultimando la tramitación de un convenio con el Concello para colaborar en ese cambio de cubierta que, por cierto, abrió el envío de propuestas por parte de empresas este 28 de enero. Las obras tienen un coste de más de 100.000 euros y serán sufragados a partes iguales por las dos administraciones.

En esa reunión también se abordó el estado del centro de salud de Silleda, que es de titularidad autonómica desde marzo de 2017. La consellería indica que el año pasado ya acometió en este inmueble actuaciones de mejora que le había pedido el gobierno local, como actuar en la rampla de acceso «porque o material era esvaradío. A Consellería de Sanidade realizou a dita obra para solucionar a problemática detectada». Pero también es verdad que en dicho encuentro el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño se comprometió a enviar técnicos de la unidad de obras, para que revisasen las filtraciones y la fachada ventilada de losa, pues en ese momento presenta piedras sueltas que podrían caer, además de aumentar el personal que atiende el PAC. Las filtraciones continúan produciéndose, en vista de las reiteradas quejas desde el BNG, al aportar fotos en las que el agua consigue achicarse con periódicos o cubos.