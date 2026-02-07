Recepción a una delegación de vecinos de Escaldes-Engordany

Una delegación compuesta por una treintena de vecinos de la localidad de Escaldes-Engordany fue recibida ayer en el consistorio por el alcalde, José Crespo, y las ediles Paz Pérez y Raquel Lorenzo. El grupo, con el cónsul menor del municipio andorrano a la cabeza, Quim Dolsa, llegó el jueves y durante su estancia en Lalín visitará el museo municipal, acudirá al concierto de la Banda de Lalín y a los actos del Cocido.