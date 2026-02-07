Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evolución

Menos prestaciones en cinco de los ocho municipios de las comarcas

Alfonso Loño

Lalín

El número de pensiones en los ocho municipios de las comarcas baja ligeramente en el último año. En conjunto pasan de 21.171 a 21.120, es decir, 51 menos. La evolución contrasta con el total provincial una vez que en Pontevedra el censo de beneficiarios se incremennta desde un total de 248.629 a 250.867, con 2.238 más.

A Estrada y Lalín continúan siendo los dos grandes polos del mapa comarcal: suman 12.561 pensiones en 2026, cerca del 60% del total de estos ocho ayuntamientos. Sin embargo, ambos territorios muestran comportamientos muy distintos: Lalín crece mientras A Estrada recorta.

La evolución n anual de prestaciones por municipios muestra una realidad heterogénea, con subidas y bajadas en estos municipios. Lalín es el territorio en que más aumentan en términos absolutos, al pasar de 5.818 a 5.838 (20 más). También se registran subidas en Agolada, con 928 frente a 925, y en Dozón, que crece de 387 hasta 396.

En el resto de concellos predominan los descensos. Así, cabe indicar que según los datos oficiales actualizados a fecha de enero pasado Silleda recorta de 2.876 a 2.863 y Vila de Cruces baja de 1.984 a 1.977. No obstante, la caída más acusada se da tierras de Camba una vez que Rodeiro pasa de 1.084 a 1.062 (22 menos). En lo que respecta a la comarca vecina, en A Estrada el número de prestaciones desciende de 6.744 a 6.723 , mientras que Forcarei también pierde, al situarse en 1.333 frente a 1.353 del año anterior; es decir, una veintena menos.

La evolución del número de prestaciones en estos ocho municipios se enmarca en la realidad de un territorio mayoritariamente rural, con pérdida o estancamiento demográfico en muchas parroquias y un envejecimiento cada vez más acusado.

