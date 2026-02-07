Evolución
Menos prestaciones en cinco de los ocho municipios de las comarcas
El número de pensiones en los ocho municipios de las comarcas baja ligeramente en el último año. En conjunto pasan de 21.171 a 21.120, es decir, 51 menos. La evolución contrasta con el total provincial una vez que en Pontevedra el censo de beneficiarios se incremennta desde un total de 248.629 a 250.867, con 2.238 más.
A Estrada y Lalín continúan siendo los dos grandes polos del mapa comarcal: suman 12.561 pensiones en 2026, cerca del 60% del total de estos ocho ayuntamientos. Sin embargo, ambos territorios muestran comportamientos muy distintos: Lalín crece mientras A Estrada recorta.
La evolución n anual de prestaciones por municipios muestra una realidad heterogénea, con subidas y bajadas en estos municipios. Lalín es el territorio en que más aumentan en términos absolutos, al pasar de 5.818 a 5.838 (20 más). También se registran subidas en Agolada, con 928 frente a 925, y en Dozón, que crece de 387 hasta 396.
En el resto de concellos predominan los descensos. Así, cabe indicar que según los datos oficiales actualizados a fecha de enero pasado Silleda recorta de 2.876 a 2.863 y Vila de Cruces baja de 1.984 a 1.977. No obstante, la caída más acusada se da tierras de Camba una vez que Rodeiro pasa de 1.084 a 1.062 (22 menos). En lo que respecta a la comarca vecina, en A Estrada el número de prestaciones desciende de 6.744 a 6.723 , mientras que Forcarei también pierde, al situarse en 1.333 frente a 1.353 del año anterior; es decir, una veintena menos.
La evolución del número de prestaciones en estos ocho municipios se enmarca en la realidad de un territorio mayoritariamente rural, con pérdida o estancamiento demográfico en muchas parroquias y un envejecimiento cada vez más acusado.
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»