Los pensionistas perciben entre 42 y 52 euros más al mes que el año pasado

El incremento medio de las pensiones en los ocho municipios del interior de la provincia refleja una mejora generalizada este año, aunque las cuantías continúan claramente por debajo de la media provincial, situada en 1.230,64 euros, según los últimos datos de la Seguridad Social. Con todo, cada pensionista mejorará sus ingresos en una media de 50 euros mensuales, que en un año suponen en torno a 700 euros a mayores tras la revaloracización de estas rentas aprobada por el Gobierno central.

A Estrada encabeza el listado con los subsidios medios más altos, que alcanza los 961,36 euros, tras un incremento medio de 44,64 euros, lo que no impide que se mantenga a casi 270 euros de la media de la provincia de Pontevedra. Le sigue Lalín, con una pensión media de 954,80 euros y una subida de 48,12 euros, una de las más destacadas del conjunto analizado. En un segundo bloque se sitúan Silleda (905,20 euros, +43,15), Agolada (900,04 euros, +52,30) –el mayor incremento medio registrado– y Vila de Cruces (895,94 euros, +48,99). En todos los casos, la brecha con la media provincial supera los 300 euros mensuales. Por debajo de los 850 euros se encuentran Dozón, con 803,20 euros y un aumento de 42,52 euros, y Rodeiro, donde la pensión media se sitúa en 787,61 euros, tras crecer 44,06 euros. Forcarei cierra la lista con la cuantía más baja, 768,37 euros, pese a un incremento de 43,90.

Los datos confirman una evolución positiva de las pensiones en el ámbito rural, con incrementos medios que oscilan entre los 42 y los 52 euros, aunque también ponen de manifiesto la persistente desigualdad territorial respecto a la media provincial, que en 2026 alcanza los 1.230,64 euros, con un incremento medio de 50 euros.

El aumento medio de las pensiones registrado en enero de 2026 en los municipios de Deza y Tabeirós se refleja en todas las modalidades de la Seguridad Social –jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad y favor familiar–, aunque las cuantías siguen situándose, en la mayoría de los casos, por debajo de los promedios provinciales.

La pensión de jubilación, la más numerosa, alcanza sus importes más elevados en A Estrada, con 1.076,88 euros, y Lalín, con 1.061,84 euros, seguidas de Silleda (1.019,13) y Agolada (1.004,25). En el extremo opuesto se sitúan Forcarei (854,01), Rodeiro (871,61) y Dozón (882,05), con cuantías sensiblemente inferiores.

En el caso de las pensiones por incapacidad, las medias superan los 1.000 euros en la mayoría de los municipios. A Estrada lidera este apartado con 1.104,77 euros, seguida de Vila de Cruces (1.073,15), Lalín (1.067,25) y Agolada (1.048,50). Las cuantías más bajas corresponden a Dozón (957,00) y Rodeiro (972,58).

En las pensiones de viudedad Lalín registra la cuantía media más alta, con 676,44 euros, muy cerca de A Estrada (665,06) y Agolada (646,25). Por debajo de los 550 euros se sitúan Rodeiro (537,30) y Forcarei (539,78 ). En cuanto a las pensiones de orfandad, destaca Vila de Cruces, con 584,99 euros, seguida de Rodeiro (552,99) y Lalín (549,06 ). Forcarei presenta la media más baja (431,11 ), mientras que en Dozón no se dispone de datos estadísticamente significativos en esta modalidad. Por último, las de favor familiar alcanzan sus valores más elevados en A Estrada (682,91), Lalín (677,30) y Forcarei (674,89). En Dozón tampoco la Seguridad Social aporta información concreta.

En conjunto, el análisis por tipos confirma la mejora generalizada de las pensiones en el ámbito rural, coherente con el incremento medio global registrado en estos municipios, aunque también pone de relieve que la distancia respecto a la media proa asda adasdsadavincial de Pontevedra, situada en 1.230,64 euros, se mantiene en todas las modalidades, especialmente en jubilación y viudedad, que concentran el mayor número de perceptores.

Cabe indicare que el número de pensiones no siempre coincide con el número de pensionistas, ya que una persona puede percibir más de una prestación.n