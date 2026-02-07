Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lamela y Abades celebran actividades de Entroido hoy

Las parroquias silledenses de Lamela y Abades celebran hoy el Entroido. En la primera habrá desfile y Alto dos Xenerais a partir de las 16.30 horas, concurso de disfraces y verbena. En Abades se programará comida con baila de máscaras y concurso amenizado por el dúo Cristina e Lucía.

