Lalín firma un pacto con Zeus

El 5 de enero empezó a llover en Lalín y desde entonces, en mayor o menor medida, todos los días se registraron precipitaciones, aunque en el acumulado de mensial de enero fueron menos que las del año pasado. Alertas de temporales que luego fueron más mansos de lo anunciado y borrascas propias de estas fechas ponen a prueba el estoicismo de los lalinenses ante la inminente llegada de la jornada más multitudinaria del año: el día grande de la Feira do Cocido. La hostelería lleva días recibiendo cancelaciones de reservas por las previsiones meteorológicas de intensas lluvias que, sin embargo, podrían dar una tregua durante parte de esta jornada dominical.

A un solo día de esta 58 edición de la fiesta gastronómica los organismos encargados de elaborar las predicciones meteorológicas ya no pintan nubarrones ni, como se dice por estas tierras, auga a caldeiros. En el último informe de Meteogalicia, de ayer, rebaja la probabilidad de lluvia al 45 o el 35 por ciento y aporta otro dato clave: el día amanecerá cubierto y a partir de las 11.00 horas podrían combinarse con claros que se extenderían hasta las tres de la tarde. Si la ciencia, que tampoco es infalible, no yerra, el grueso de la jornada de la fiesta de Interés Turístico Internacional estaría salvada aunque cayesen puntualmente algunas precipitaciones. El pacto con Zeus, poderosa divinidad en la mitología griega, podría fraguarse ya para el día de hoy. En el seno del gobierno local se confía en las oraciones de las hermanas clarisas del convento de Santiago de Compostela, a las que el alcalde, José Crespo, y el edil Avelino Souto llevaron cinco docenas de huevos caseros la semana pasada. Con más o menos frío [ideal para meterse entre pecho y espalda un genuino cocido de Lalín] con lluvia o calma chicha en la capital dezana habrá fiesta por todo lo alto uno año más para, también, abrir las puertas al Entroido.

Cocido en el Arena

Cada día grande de la fiesta son centenares de personas las que se tienen que marchar del municipio sin comer por falta de espacio en una jornada que en todo el interior de Galicia se sirve este plato aprovechando el tirón de la celebración lalinense. Como novedad este año se habilita el multiusos para ofrecer un cocido elaborado por el cocinero local Alejandro Iglesias. El chef reconoce que también sufrió las consecuencias de las anulaciones, pero no cayó en el desánimo y confía en contar con medio millar de comensales. Las reservas rondaban las 400, que bajaron a 300, aunque Iglesias espera que al menos un centenar de personas puedan acercarse al Arena el mismo día. Los que lo deseen podrán hacerlo sin necesidad de reserva entre las 13.30 y las 16.00 horas. «Van a comer un cocido como si estuviesen sentados en un restaurante; con sus mesas con mantel y sillas forradas y todas las comodidades», indica. Los precios: 42 euros para los adultos y 25 euros los niños de entre 5 y 10 años. Los preparativos en el multiusos no comenzaron todavía pues, explica Alejandro, todo quedará organizado lo más tarde posible para que este macro comedor roce la perfección. Los comensales serán atendidos por 23 camareros [mantuvo los mismos con la previsión de 600 comensales] e Iglesias estará al frente de su equipo en los fogones. Para amenizar la sobremesa habrá un grupo musical y un personaje mitológico se encargará del conxuro de la queimada.

Por otro lado, Una delegación compuesta por una treintena de vecinos de la localidad de Escaldes-Engordany fue recibida ayer en el consistorio por el alcalde, José Crespo, y las ediles Paz Pérez y Raquel Lorenzo. El grupo, con el cónsul menor del municipio andorrano a la cabeza, Quim Dolsa, llegó el jueves y durante su estancia en Lalín visitará el museo municipal, acudirá al concierto de la Banda de Lalín y a los actos del Cocido.