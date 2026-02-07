Juan José Liñares asume la presidencia de la asociación Vista Alegre

La Asociación Cultural Vista Alegre celebró este viernes una asamblea extraordinaria en la que la treintena de asistentes aprobó por unanimidad la nueva junta directiva. Está encabezada por Juan José Liñares Nieto, que ya era vocal en el anterior equipo que lideraba Dolores Sangiao. La vicepresidencia lleva a partir de ahora el nombre de Paz González Villamayor, la tesorería correrá a cargo de Eva Pena Fernández y como secretaria continúa María Luísa Camanzo Rey. El equipo queda completado con seis vocales: Miguel Vilariño Torres; Filomena López Pérez; Verónica Camanzo López; Venancio Pérez Ferreira (ya era vocal en la anterior junta); Diego Rodríguez Rey y Alfredo López Mosquera que, como en la junta precedente, vuelve a cerrar la lista de vocalías.

La asamblea también dejó aprobado el balance económico de 2025, que muestra un saldo positivo de 2.823 euros. Cabe indicar que la Asociación Cultural Vista Alegre solo solicita una ayuda económica al Concello de Silleda, puesto que cubre el importe íntegro de la actividad para la que se pide el aporte, mientras que otras convocatorias, como las de la Diputación, alcanzan solo el 35 o 30% del coste total del evento.

Desde este colectivo con sede en A Bandeira a lo largo del año se ponen en marcha más de 20 actividades, entre la docena de exposiciones de arte, las al menos seis presentaciones de libros, la Semana Cultural, la Semana Gastronómica o las actividades de Carnaval orientadas sobre todo a los más jóvenes. Su esfuerzo a la hora de dinamizar es muy importante, al tener en cuenta que Vista Alegre solo cobra en caso de excursiones y en los cursos que acoge el centro cultural.