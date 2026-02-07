El invierno no vuelve a su cauce

Desde que comenzó el año, la Agencia Estatal de Meteorología ha bautizado ya a siete borrascas y danas de gran impacto, y aún así el pantano de Portodemouros está al 79% de su capacidad, con 235 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Ha crecido en 51 respecto a la semana anterior, pero es que en la misma semana de 2025 estaba al 94% de su volumen total, con 281 hectómetros cúbicos.

En la presa quizá no se note el efecto de estas borrascas porque acusó desde la primavera un notable descenso en el volumen de agua, debido también a que se realizaron en ella labores de puesta a punto. Pero donde sí se percibe esa continuidad de las lluvias es en los cauces de los ríos: el Deza ha anegado ya el área recreativa de Zobra y el Ulla este viernes a su paso por Gres cubría no solo el área recreativa de esta parroquia de Vila de Cruces, sino también el campo de la fiesta de Ponte Ledesma, ya en la provincia de A Coruña.

Granizo sobre una carretera en Forcarei. / JR MOIRE

Las lluvias continuarán durante el próximo fin de semana y ayer el descenso de temperaturas transformó las precipitaciones en nieve en zonas como la parroquia de Río, en Rodeiro, en granizo en varios puntos de Forcarei, por lo que hubo que extremar la precaución a la hora de circular en pistas y carreteras de estos dos municipios.

Árbol desplomado en una pista en A Estrada. / EMERXENCIAS DE A ESTRADA

Es de esperar que este tren de borrascas siga tumbando árboles, debido al arrastre de tierras que padecen sus raíces. En su perfil de la red social Facebook, Emerxencias A Estrada indicaba este viernes que había tenido que retirar una docena de árboles desplomados en distintas pistas de los lugares de Ribela; Codeseda; Berres; Rubín; Tabeirós; Arnois; Pardemarín y Sabucedo. El servicio apunta, además, que hubo un desprendimiento de tierra en San Pedro de Ancorados.