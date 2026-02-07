El gobierno estradense aprueba en solitario los presupuestos para este año

El pleno ordinario del Concello da Estrada celebrado este jueves dejó aprobados los presupuestos municipales para el ejercicio de 2026. Las cuentas salieron adelante en solitario con los votos del grupo de gobierno del PP, mientras que PSOE y BNG votaron en contra, en una sesión marcada por la ausencia de Móvete y la falta de consenso.

El gobierno local defendió unas cuentas que ascienden a 19,4 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 10% con respecto al presupuesto de 2025. Tras su aprobación, el documento será publicado en el boletín provincial y se abrirá un periodo de exposición pública durante 15 días.

Sin embargo, desde el PSOE cargaron contra el proyecto económico al considerar que consolida medidas fiscales que, a su juicio, no se traducen en mejoras para la ciudadanía. Los socialistas incidieron en que el presupuesto «consolida la subida del 25% en el IBI», que inicialmente se presentó como temporal y que ahora pasa a ser permanente. Según denunciaron, esta subida no ha permitido mejorar ningún servicio público, apuntando al contrato del SAF «paralizado desde diciembre de 2024 mientras hay cientos de familias en lista de espera» y a la licitación del servicio de basura todavía sin publicar.

Además, el PSOE criticó que no se incorporase su propuesta de rehabilitación de vivienda, con una dotación de 275.000 euros para movilizar casi un millón de fondos de la Xunta y recuperar 15 viviendas para alquiler. A su juicio, el presupuesto «no ofrece ninguna solución» y tampoco impulsa la creación de nuevo suelo residencial. También denunciaron partidas que consideran destinadas al «aparato de propaganda» del alcalde, Gonzalo Louzao, mientras no ven inversiones claras para la promoción industrial o el comercio.

El BNG, por su parte, reprochó que los presupuestos llegasen «fuera de tiempo» y sin diálogo con la oposición. Los nacionalistas sostienen que son cuentas «prácticamente calcadas» a las de años anteriores y «maquilladas» para dar una impresión triunfalista, cuando, según afirman, el Concello no está prestando todos los servicios necesarios. Entre las carencias señalaron la falta de cobertura del SAF y del programa Xantar no Fogar, un sistema de recogida de basura deficiente, el deterioro de pistas rurales o una limpieza urbana limitada. Los nacionalistas también aprovecharon la sesión para presentar una moción sobre el Mercosur que el PP no quiso debatir.

Noticias relacionadas

Desde Móvete, finalmente, consideraron que son unos presupuestos cerrados que imposibilitan la participación política y reflejan una gestión económica ineficiente, aludiendo al impacto de pagos municipales con reparos de intervención por incumplimientos de la ley de contratos. Echaron en falta partidas para facilitar el acceso a vivienda de alquiler, mejorar la movilidad rural, conservar el patrimonio natural y arquitectónico, habilitar un espacio para la juventud o incrementar la dotación del SAF.