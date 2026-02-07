Emerxencias y Protección Civil de Cuntis cierran el año con 575 operativos

El Servicio Municipal de Emergencias y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de Cuntis presentó el balance de actividad correspondiente al año 2025, un ejercicio marcado por una intensa actividad y por el refuerzo de su capacidad operativa tanto a nivel local como supramunicipal.

Durante el pasado año, el servicio registró un total de 575 actuaciones, una cifra que pone de relieve la versatilidad y la amplia cobertura de la agrupación. Los operativos preventivos y de apoyo representaron el 34,43 % del total, con 198 intervenciones, que incluyeron dispositivos en eventos deportivos, culturales y labores de apoyo sociosanitario.

Los accidentes de tráfico constituyeron la segunda categoría más numerosa, con 171 actuaciones (29,74 %). El incremento en este apartado se atribuye en gran medida a la colaboración con municipios limítrofes y a la intervención en vías de alta capacidad como la AP-9. En el ámbito de la seguridad vial, se atendieron 60 avisos relacionados con la presencia de animales en la calzada, un factor de riesgo constante. El balance se completa con otras intervenciones como asistencias sanitarias (11), salvamentos (11), vertidos (8) e incidencias de circulación (22).

La actividad fue especialmente intensa durante el primer trimestre del año y el periodo estival. Agosto destacó como el mes con mayor volumen de trabajo, alcanzando las 83 intervenciones debido al aumento de desplazamientos y eventos festivos. Por el contrario, mayo registró el mínimo anual, con 33 actuaciones.

En cuanto a los recursos humanos, la agrupación cuenta actualmente con 16 miembros —15 operativos y un candidato— bajo la presidencia de Miguel Ángel Couto Fuentes. En el plano económico, el servicio dispuso de una subvención de la Xunta de Galicia de 2.308,31 euros, complementada con una partida municipal específica de 5.000 euros destinada a diversos gastos.

Pese a las deficiencias detectadas en la red de comunicaciones TETRA, el servicio garantiza la cobertura en todo el municipio mediante equipos VHF y un repetidor situado en el Monte Xesteiras. La memoria anual subraya además el papel fundamental de la AVPC como primera respuesta ante emergencias tiempo-dependientes —como incendios o accidentes—, especialmente teniendo en cuenta la distancia a los parques de bomberos y a los dispositivos supramunicipales más cercanos.