La Diputación distribuirá 100.000 euros en ayudas a Protección Civil

Las agrupaciones de Protección Civil de Agolada, Dozón y Lalín figuran entre los municipios que se verán beneficiados por unas ayudas que pone en marcha por primera vez la Diputación «para modernizar a Protección Civil da provincia e para que continúen sendo agrupacións punteiras e de referencia no noso territorio», indica el presidente de la administración provincial, Luis López.

A cada entidad le corresponderán cuantías de entre 2.000 y 5.000 euros, y la partida total que se destina a esta convocatoria es de 100.000, a repartir entre 22 agrupaciones. Con estos recursos provinciales, los beneficiarios podrán adquirir equipamiento y material para emergencias, unidades de flotación y equipos de protección individual, así como maquinaria de extinción de incendios, material sanitario y de emergencias, medios de telecomunicaciones e informático, herrramientas o uniformes. López, que fue además alcalde del concello dezano de Rodeiro, añade que con esta línea de subvenciones la Diputación desea «apoiar o excelente servizo e a vontade altruísta dos que, moitas veces, son os primeiros en chegar a unha incidencia».