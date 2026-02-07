Un desprendimiento desplaza una torreta de media tensión en A Estrada y deja a vecinos sin luz durante horas

Un desprendimiento de tierras registrado en la mañana de este sábado en la parroquia estradense de San Miguel de Castro provocó el desplazamiento de una torreta de media tensión y dejó a varios vecinos sin suministro eléctrico durante horas. El incidente ocurrió en torno a las 09.00 horas, en el rebaje de la explotación minera de Erinsa, según la información facilitada desde el Concello de A Estrada.

Fuentes municipales explicaron que el terreno en la zona ya se encontraba alterado, lo que facilitó que cediese con mayor rapidez. Como consecuencia del corrimiento, una estructura de Naturgy se desplazó, afectando a la línea eléctrica y provocando un corte de suministro en varias viviendas del entorno.

Desde el momento en que se notificó la incidencia, personal de Elecnor se desplazó al lugar para trabajar en la restitución del servicio. La compañía empleó tres generadores para devolver la electricidad a los hogares afectados mientras continúan las labores de reparación definitiva mediante el tendido.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, acudió al punto a primera hora de la mañana para comprobar que los viales municipales no resultasen dañados. Según el Concello, el único desperfecto en este sentido se localiza en el vial de Adoufe, donde se desplomó parte del cableado eléctrico.

Durante las próximas horas, operarios de las empresas implicadas y personal municipal seguirán monitorizando la evolución del terreno con el objetivo de garantizar que no se producen nuevos desprendimientos.

Por otra parte, un vecino de la parroquia afectada relató que la caída de la línea era algo que se temía desde hace tiempo. «A torreta estaba podre, ben se vía».

Según su testimonio, el corte de luz se prolongó durante buena parte del día. «Sobre as 09.00 horas faltou a corrente pero pensei que sería cousa de media hora», explicó. Al acercarse al cementerio, observó la presencia personal y vehículos de la compañía Elecnor y dedujo que estaba relacionado con el corte en el suministro: «Vin todo ese movemento e xa imaxinei que tiña que ver coa torreta», añadió.

El afectado calcula que pudieron caer unos 600 metros de línea eléctrica y lamenta que, en ocasiones, sea necesario un incidente para que se tomen medidas.