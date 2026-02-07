Una calle de primera que juega en tercera

La rúa Irmáns Valladares es una de las más antiguas de A Estrada. Pegada a la plaza de la Farola y a la rúa Peregrina, esta calle en forma de L tuvo una gran importancia en en la historia de la villa, siendo continuación de la Zona dos Viños pero también acogiendo conocidos establecimientos comerciales.

Piedras rotas y adoquines levantados.

Esa importancia que siempre tuvo la rúa Irmáns Valladares y el hecho de no tener un paso elevado de coches salvo por los vecinos hizo que en su día esta fuese una de las primeras calles del casco o urbano estradense en las que se llevó a cabo lo que hoy se conoce como «humanización». Aquel proyecto regaló a esta zona de A Estrada una bonita calle, envidia de otras muchas en su época, pero que sin embargo ha ido perdiendo brillo con el paso de los años. La falta de mantenimiento ha terminado por desperar las críticas de los vecinos, así que nos acercamos a este conocido barrio para comprobar lo que nos cuentan.

Sumideros por encima del nivel de la calzada.

Cabe recordar que la humanización de esa calle es totalmente diferente a la que después se realizó en otras calles de la villa. Quizás por ser una de las primeras se apostó por un sistema de adoquín que por entonces triunfaba en numerosas localidades. La idea sin embargo no tuvo éxito y en posteriores proyectos A Estrada apostó por la piedra. Lo cierto es que el paso de los años ha dado la razón a ese cambio vista la calzada de la rúa Irmáns Valladares. Sin el necesario mantenimiento y a pesar del escaso tráfico que soporta la calle, los adoquines han ido perdiendo forma y nivel en muchos puntos, llegando a convertirse en un peligro para los peatones. Además, da la sensación de que los adoquines han ido repisando en algunas zonas, lo que ha dejado sumideros por encima del nivel. Eso provoca charcos en la calzada en las épocas de más lluvia.

Mobiliario antiguo y farolas en mal estado.

Los vecinos apuntan a que ya se han producido varias caídas en zonas de esta esta calle, especialmente a la entrada de uno de los garajes. En este punto, además de los adoquines levantados se suman varias piedras dañadas y también levantadas.

Más allá del suelo, está claro que la rúa Irmáns Valladares se ha quedado fuera de los últimos repartos de mobiliario, ya que sus bancos son de los más antiguos de los que quedan villa y están en mal estado. Lo mismo pasa con las farolas, que necesitan la puesta a punto que por ejmplo sí han recibido las cercanas e idénticas de la calle Calvo Sotelo. Además, con el paso de los años se han ido quedando por el camino varios de los bolardos que marcan el camino de coches, protegen a los peatones e impiden el aparcamiento.

Noticias relacionadas

Los vecinos recuerdan que esta céntrica calle está dentro de la categoría fiscal A del Concello de A Estrada, por lo que pagan impuestos acordes a esta catalogación. Sin embargo, eso no se traduce en el necesario mantenimiento que necesita una vía semipeatonal de estrs características.n