Quejas vecinales
Una calle de primera que juega en tercera
La histórica rúa Irmáns Valladares fue una de las primeras del centro de A Estrada en ser «humanizada». Su estética mezcla de adoquín y piedra no ha soportado sin embargo bien el paso del tiempo, despertando quejas por su falta de mantenimiento
La rúa Irmáns Valladares es una de las más antiguas de A Estrada. Pegada a la plaza de la Farola y a la rúa Peregrina, esta calle en forma de L tuvo una gran importancia en en la historia de la villa, siendo continuación de la Zona dos Viños pero también acogiendo conocidos establecimientos comerciales.
Esa importancia que siempre tuvo la rúa Irmáns Valladares y el hecho de no tener un paso elevado de coches salvo por los vecinos hizo que en su día esta fuese una de las primeras calles del casco o urbano estradense en las que se llevó a cabo lo que hoy se conoce como «humanización». Aquel proyecto regaló a esta zona de A Estrada una bonita calle, envidia de otras muchas en su época, pero que sin embargo ha ido perdiendo brillo con el paso de los años. La falta de mantenimiento ha terminado por desperar las críticas de los vecinos, así que nos acercamos a este conocido barrio para comprobar lo que nos cuentan.
Cabe recordar que la humanización de esa calle es totalmente diferente a la que después se realizó en otras calles de la villa. Quizás por ser una de las primeras se apostó por un sistema de adoquín que por entonces triunfaba en numerosas localidades. La idea sin embargo no tuvo éxito y en posteriores proyectos A Estrada apostó por la piedra. Lo cierto es que el paso de los años ha dado la razón a ese cambio vista la calzada de la rúa Irmáns Valladares. Sin el necesario mantenimiento y a pesar del escaso tráfico que soporta la calle, los adoquines han ido perdiendo forma y nivel en muchos puntos, llegando a convertirse en un peligro para los peatones. Además, da la sensación de que los adoquines han ido repisando en algunas zonas, lo que ha dejado sumideros por encima del nivel. Eso provoca charcos en la calzada en las épocas de más lluvia.
Los vecinos apuntan a que ya se han producido varias caídas en zonas de esta esta calle, especialmente a la entrada de uno de los garajes. En este punto, además de los adoquines levantados se suman varias piedras dañadas y también levantadas.
Más allá del suelo, está claro que la rúa Irmáns Valladares se ha quedado fuera de los últimos repartos de mobiliario, ya que sus bancos son de los más antiguos de los que quedan villa y están en mal estado. Lo mismo pasa con las farolas, que necesitan la puesta a punto que por ejmplo sí han recibido las cercanas e idénticas de la calle Calvo Sotelo. Además, con el paso de los años se han ido quedando por el camino varios de los bolardos que marcan el camino de coches, protegen a los peatones e impiden el aparcamiento.
Los vecinos recuerdan que esta céntrica calle está dentro de la categoría fiscal A del Concello de A Estrada, por lo que pagan impuestos acordes a esta catalogación. Sin embargo, eso no se traduce en el necesario mantenimiento que necesita una vía semipeatonal de estrs características.n
Suscríbete para seguir leyendo
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»