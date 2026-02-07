El BNG consigue consenso en la defensa del patrimonio local

En otro orden, el pleno sí aprobó la moción presentada por el BNG para la defensa del patrimonio municipal, una iniciativa motivada por la preocupación ante el abandono que, según los nacionalistas, sufren bienes de alto valor histórico y estructural, como los puentes de Callobre y Paradela.

Para hacer posible su aprobación, el BNG aceptó alcanzar acuerdos con los demás grupos municipales, en un ejercicio que califican de responsabilidad. No obstante, advirtieron de que este consenso no puede servir como excusa para que el gobierno local continúe retrasando actuaciones necesarias ni mantenga lo que consideran una falta de respeto hacia los bienes materiales del municipio. En este sentido, recordaron que el concejal Alberto Blanco se ha referido en reiteradas ocasiones al patrimonio como «unas piedras». La formación nacionalista también extendió sus críticas al ámbito cultural, señalando lo que interpretan como una actitud de obstaculización del uso del gallego en instituciones como las Cortes del Estado o el Parlamento Europeo.

Desde el BNG señalaron que los puentes de Callobre y Paradela, junto con la Torre y el Pazo de Guimarei, son ejemplos claros de un abandono continuado que pone en riesgo el patrimonio estradense y la seguridad futura de estas infraestructuras.

Noticias relacionadas

Finalmente, el Bloque reafirmó su compromiso como fuerza política defensora del patrimonio local y aseguró que se mantendrá vigilante para que lo aprobado en pleno no quede en meras palabras.