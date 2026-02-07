La batuta de oro de Trasdeza

La silledense Claudia Carballo González suma un nuevo e importante hito a su carrera profesional tras alzarse con el Premio Internacional de Dirección «Bilbao Musika» 2026. Tras una semana de intensa formación y competencia en los X Encuentros de Dirección Orquestal, la directora trasdezana manifiesta que para ella este galardón supone un sueño cumplido, especialmente al ser su primera participación: «A verdade é que é un soño cumprido porque era a primeira vez que participaba nestes encontros e o nivel dos compañeiros, os outros finalistas, era incrible». Carballo, que destaca el carácter pedagógico de las jornadas, confiesa sentirse «sen palabras» ante la oportunidad de ponerse al frente de la prestigiosa formación bilbaína, asegurando que «para min o premio xa foi participar e agora poder ter a oportunidade de dirixir á Banda de Bilbao, pois estou sen palabras; foi moi pedagóxica toda a semana».

Este triunfo no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una trayectoria ascendente que ya la llevó a ganar anteriormente el Concurso «Maestro Collado» de Requena. En este sentido, la directora reflexiona sobre la constancia necesaria en esta profesión, señalando que «cada logro que vas sumando sempre pensas que é difícil que veña outro despois, e acaba chegando». La relevancia de este premio conseguido en Bilbao es máxima, pues se traduce en una implicación profesional directa: «este premio é moi relevante porque me vai permitir poder ir como directora convidada a próxima tempada en setembro; teño unha implicación profesional bastante grande e por iso síntome moi agradecida». No obstante, reconoce que este camino ha sido posible gracias a sus éxitos previos, admitiendo que «non sería posible chegar a participar neste concurso se non gañase algún premio como o Maestro Collado».

Papel femenino

Por otro lado, la música de Silleda quiere poner en valor el papel contemporáneo de la mujer en la dirección orquestal, celebrando que se sigan rompiendo barreras gracias a referentes cercanos. «Cada vez hai máis directoras, rompendo teitos de cristal, e iso tamén é grazas a referentes a nivel nacional como Isabel Rubio, unha directora que estivo en Lalín e que tamén gañou este mesmo concurso», afirma con orgullo. Claudia Carballo también quiere agradecer el apoyo del entorno académico y profesional masculino en este proceso de cambio, concluyendo que «os profesores homes tamén nos axudan moito, así que bueno, si que creo que as cousas están cambiando e estou moi contenta de que así sexa». Con este galardón, Carballo consolida su posición como una de las batutas con más futuro, llevando el talento gallego a los principales escenarios nacionales como se detalla en el perfil oficial de Bilbao Musika tras la entrega del premio.

Los Encuentros de Dirección Orquestal «Bilbao Musika» celebran su décima edición, consolidándose como un espacio de referencia para el perfeccionamiento profesional y la proyección de nuevas generaciones de directores. Con esta entrega, Bilbao reafirma su compromiso con la excelencia, la formación y la cultura en directo. En esta ocasión, el jurado ha destacado especialmente la labor de la directora premiada, Claudia Carballo, valorando «su solvencia técnica, criterio musical y capacidad interpretativa demostrada en las sesiones y conciertos del certamen». Finalmente, la organización agradece sinceramente a todos los participantes, entidades y equipos artísticos su contribución al prestigio de este proyecto, cuya continuidad apuesta por el intercambio artístico de alto nivel en el sector bandístico.

Claudia Carballo González es una destacada directora de orquesta y saxofonista, cuya trayectoria se define por una sólida formación técnica y un criterio musical excepcional. Iniciada en la Escola de Música Municipal de Silleda, consolidó su base académica en Musikene, donde obtuvo el Grado Superior en Saxofón. Su ascenso en el ámbito de la dirección ha sido meteórico, logrando hitos como el primer premio en el Concurso «Maestro Collado» en 2025 y el reconocimiento como mejor directora novel en el certamen de la Banda Municipal de Badajoz.n