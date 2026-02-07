Arde un automóvil de madrugada tras el Centro Comercial Deza

A las 5.47 horas de ayer, se registró el incendio de un vehículo Mercedes en una pista de tierra tras el Carrefour de Lalín, en el acceso que conecta la N-640 con la EP-6302. En concreto, en el lugar de Delaparte perteneciente a la parroquia lalinense de Goiás y junto al Centro Comercial Deza de Lalín. En el operativo de seguridad intervinieron efectivos de Emerxencias Lalín, una dotación de Bombeiros de Deza y la Guardia Civil de la capital dezana, quienes sofocaron las llamas y aseguraron la zona donde tuvo lugar el incendio. La Benemérita ha abierto una investigación para poder esclarecer las causas del incendio del automóvil.