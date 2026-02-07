Alquilar un piso de protección oficial continúa por debajo de los 400 euros

Los municipios de Deza y Tabeirós-Montes cierran 2025 manteniendo los precios más asequibles de la provincia a la hora de alquilar una vivienda de protección oficial. Y eso puede deberse a su escasa demanda en comparación con las ciudades de Vigo, Pontevedra y sus ayuntamientos limítrofes.

El Observatorio da Vivenda de Galicia en su informe de enero, con datos de diciembre del año pasado, señala que ninguno de los cuatro concellos de la zona con demandantes de una vivienda protegida tiene un alquiler superior a los 400 euros al mes, aunque se le acercan. Lalín, la cabecera dezana, muestra un promedio de 399,4 euros, que suponen 126,6 euros por debajo de la media de 526 euros de los concellos de entre 20.000 y 50.000 habitantes. En A Estrada, la renta de un piso de este tipo marca 396 euros, es decir, 130 menos que en esa misma categoría.

Mencionábamos antes el «tirón» en la demanda de vivienda del área metropolitana. O Porriño y Redondela figuran en la misma categoría que A Estrada y Lalín en cuanto a población, pero su cercanía a Vigo explica que el valor promedio de un piso de alquiler esté en los 569,4 euros en el primero y 580,7 en la segunda.

Silleda y Vila de Cruces forman parte del lista de ayuntamientos con entre 5.000 y 20.000 habitantes, para los que el informe marca un precio medio de arriendo de 567,1 euros. Pues bien, en Trasdeza la cifra cae a los 379, 1 euros (son 186 menos) y en Vila de Cruces, a los 351,5 (son 114,3 por debajo). Si queremos, en este grupo de municipios, ver cómo afecta la cercanía a una ciudad, nos basta con ver los datos de Cerdedo-Cotobade, donde arrendar una vivienda cuesta 600 euros, y en Nigrán rebasa los 774.

En cuanto al número de demandantes de vivienda protegida en las comarcas, diciembre remata con 236 en total, repartidos entre los 102 de A Estrada, los 85 de Lalín, los 38 de Trasdeza y los 11 de Cruces. Precisamente, ese centenar de solicitudes desde el municipio estradense lo convierten en el séptimo de los diez ayuntamientos de la provincia con más inscritos. El listado luce a la cabeza a Vigo (con 9.072 altas), Pontevedra (1.837) y Vilagarcía (440). El último de esa lista de 10 lo cierra Sanxenxo, con 86 inscritos, solo uno por encima de Lalín.

Sin salir del ámbito provincial, a la hora de tener en cuenta los precios más altos del alquiler (sea cual sea el volumen de población) la cifra más elevada se localiza en Meis, con 845 euros al mes de arriendo, seguida por los 775 mencionados de Nigrán y los 722 de Baiona.

Medias por provincias

A nivel gallego, demandan una vivienda de protección oficial 28.383 personas, de las que la mayoría reside en ciudades. En las urbes el valor medio es de 666 euros, por encima de los 595 del conjunto de la comunidad. Y, de esos casi 28.400 demandantes, en torno a la mitad pertenecen a la provincia de Pontevedra, donde sus 664 euros de media para pagar un piso están cerca de los 676 que registra la provincia de A Coruña. Ambas marcan distancias respecto a los 514 de Ourense y los 513 de Lugo. Lógico ya que en estas dos última reside menos gente.