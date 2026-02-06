Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vista Alegre escolle nova directiva

Redacción

Silleda

A Asociación Cultural Vista Alegre, de A Bandeira, celebra hoxe ás 19.30 horas unha asamblea extraordinaria na que quedarán aprobados a súa memoria de actividades e o balance económico de 2025. Haberá eleccións a nova directiva. A anterior, presidida por Dolores Sangiao, dimitiu xa en xuño, e desde entón funciona como xunta xestora.

Hai unha lista para relevar o equipo de Dolores Sangiao, que estivo á fronte da asociación desde fai 21 años (en marzo cumpliría 22). Son case a metade dos 44 que leva en funcionamento a asociación. Os trámites para dispoñer dunha sede explican que o centro cultural abrise catro anos máis tarde, en xuño de 1986.

