Obras
Silleda licita la reforma de la escuela de Cortegada para centro TIC del rural
En 2023 acometió una rehabilitación tanto de la envolvente exterior como de las carpinterías
Redacción
El Concello de Silleda tiene en marcha la licitación de las obras para la rehabilitación interior de la antigua escuela de Cortegada. La intención, como anunció semanas atrás el ejecutivo local socialista, es convertirla en un Centro TIC del rural, un proyecto con que el que el inmueble pasará a tener un uso social y formativo, contribuyendo a reducir la brecha digital y a disponer de un espacio que los vecinos puedan emplear para actividades de tecnologías de la comunicación y la información. El presupuesto de esta licitación asciende a los 57.505 euros y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 23 de este mes, en la correspondiente plataforma de contratación.
La intervención permite culminar la puesta en valor del edificio, después de que en 2023 Silleda acometiese una primera fase de mejora de la envolvente exterior, con actuaciones en la cubierta y en las carpinterías. Ahora, las intervenciones permitirán habilitar salas polivalentes, disponer de un aseo accesible y un pequeño espacio de apoyo que también puede hacer las veces de almacén.
El gobierno que encabeza Paula Fernández Pena remarca la importancia de seguir recuperando inmuebles del rural para darles nuevos usos, de modo que así se refuerza la oferta de equipamiento y se contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas de las parroquias.
