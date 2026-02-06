Segundo premio para una investigación del centro de salud estradense

El proyecto «SIMOA – Estratificación biológica precoz del deterioro cognitivo en Atención Primaria mediante biomarcadores séricos ultrasensibles» ha obtenido el segundo premio en la modalidad de Proyectos de Investigación Sanitaria en Atención Primaria.

Se trata de una iniciativa innovadora impulsada por los servicios de Neurología, Inmunología y Atención Primaria de A Estrada, orientada a la detección temprana de procesos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer. El estudio permite identificar de forma precoz el deterioro cognitivo mediante análisis de sangre de alta precisión, lo que puede evitar en muchos casos la realización de pruebas invasivas o complejas y facilita que el diagnóstico avanzado llegue al primer nivel asistencial.

Con este tipo de herramientas, el objetivo es mejorar el abordaje clínico desde fases iniciales y avanzar en un seguimiento más personalizado de los pacientes. Además, el proyecto refuerza el papel de la Atención Primaria como puerta de entrada a la investigación sanitaria.

El proyecto continúa actualmente en activo. Por ello, las personas de 70 años o menos residentes en A Estrada que presenten problemas de memoria o quejas cognitivas pueden consultar con su médico de familia para valorar su posible incorporación al estudio.