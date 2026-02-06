El PSOE reclama que el gobierno asuma el coste del Plan Madruga

El Plan Madruga del CEIP de Forcarei se ha convertido en el objetivo de debate político en el municipio. El último episodio de este intercambio de críticas entre el gobierno encabezado por Belén Cachafeiro y el PSOE, con la exalcadesa Verónica Pichel como portavoz, surge a raíz del comunicado remitido por la ANPA del centro a las familias. En este escrito se les anuncia que finalmente la subvención recibida es de 2.100 euros, en vez de los 4.000 que el anterior gobierno les había prometido para este curso escolar.

«A principios deste curso Belén Cachafeiro díxonos que no 2025 a ANPA non ía cobrar a subvención de 4.000 euros que se comprometeu a pagar Verónica Pichel. Por este motivo vímonos na obriga de cobrar 30 euros de cuota e non 20 euros como nos anos anteriores que estivemos subvencionados. Por outra banda, este ano duplicouse a demanda de usuarios do Plan Madruga (actualmente hai 18) e a empresa tivo que contratar unha segunda monitora, o que case duplicou o gasto do servizo. En decembro o Concello finalmente abonou unha subvención, pero de 2.100 euros e non sabemos aínda se contaremos ou non con subvención nin por que importe para este ano 2026. De todas maneiras e por recibir a subvención, imos facer un axuste na cuota e a partir do mes de febreiro e ata final do curso cobrarase 20 euros mensuais», explican desde la asociación de madres y padres del centro forcaricense mediante su comunicado.

Para Verónica Pichel, esta notificación a las familias que utilizan en Plan Madruga, viene a demostrar las denuncias que desde su partido han venido realizando en este caso, incluyendo en el pleno municipal. «Dende o PSOE damos un paso máis e propoñemos que o Concello asuma de forma íntegra o custo e o servizo total do Plan Madruga pasando a ser municipal, sempre que a ANPA estea de acordo, para garantir unha conciliación real e que ningunha familia teña que pagar máis pola mala xestión do PP», afirman los socialistas mediante un comunicado. «O PSOE seguirá defendendo ás ANPAs e ás familias de Forcarei fronte a quen dá as costas á educación e á conciliación», sentencian.