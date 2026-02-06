Equipamientos
El PSOE lamenta la demora del centro social de Carragoso
Denuncia que el inmueble lleva cinco meses cerrado por falta de conexión eléctrica n Pedirá el expediente de la solicitud de acometida
El PSOE de Lalín denuncia el «esperpento» que supone que el centro social de Carragoso, «inaugurado oficiosamente» la víspera de las fiestas patronales de septiembre, lleve cerrado y sin uso casi cinco meses después. Su portavoz municipal, Alba Forno, indica que el edificio que ya fue recepcionado por el Concello, pero que continúa sin estar operativo porque carece de acometida eléctrica definitiva. «Todo apunta a que aínda funciona con luz de obra, o que é absolutamente inadmisible», indica.
El PSOE considera que la situación no solo es ridícula, sino una falta de respeto con los vecinos de Carragoso, ya que se trata de una obra importante para ellos y muy esperada, que sigue cerrada a cal y cuanto mientras los vecinos. «Para que serve presumir tanto dun edificio novo se non se pode utilizar», señala Forno, que dice que para la foto de inauguración se actuó con más diligencia «e houbo un despregue digno dun deses mitins de viño e empanada do PP, co alcalde e sete concelleiros e concelleiras» . Critica que, con un gobierno «cheo de asesores e concelleiros cobrando soldos de primeira división», sea incapaz de gestionar algo básico como poner en funcionamiento un centro social con electricidad. «Os soldos son de xogadores do Real Madrid, pero a eficacia é de equipo de terceira rexional», dice.
El PSOE solicitará acceso al expediente de la solicitud de acometida eléctrica a Naturgy para conocer los plazos, las gestiones hechas y los motivos por los que, tantos meses después el centro sigue sin servicio.
