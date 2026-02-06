Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoTráfico en VigoMuere Octogenario SilledaEscuela Infantil CoiaERE GKNMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Temporal

Operarios de la Diputación reparan un muro en Barcia y un socavón en Lalín

redacción

Lalín

Efectivos de mantenimiento de la Diputación intervinieron a lo largo del día de ayer en dos puntos críticos de Lalín para garantizar la seguridad vial. En la EP-6004, a su paso por Barcia, trabajaron en la retirada de escombros tras el desprendimiento de un muro que invadió la calzada; simultáneamente, actuaron en la Nacional 525, cerca de la empresa Maxideza, para señalizar y reparar un socavón que ponía en riesgo el tráfico rodado. Ambas incidencias quedaron bajo control tras las labores de limpieza y bacheo de emergencia por parte de los operarios provinciales movilizados. Los Bombeiros de Deza fueron conocedores de los dos incidentes pero finalmente no fue necesaria su presencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents