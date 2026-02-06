Operarios de la Diputación reparan un muro en Barcia y un socavón en Lalín

Efectivos de mantenimiento de la Diputación intervinieron a lo largo del día de ayer en dos puntos críticos de Lalín para garantizar la seguridad vial. En la EP-6004, a su paso por Barcia, trabajaron en la retirada de escombros tras el desprendimiento de un muro que invadió la calzada; simultáneamente, actuaron en la Nacional 525, cerca de la empresa Maxideza, para señalizar y reparar un socavón que ponía en riesgo el tráfico rodado. Ambas incidencias quedaron bajo control tras las labores de limpieza y bacheo de emergencia por parte de los operarios provinciales movilizados. Los Bombeiros de Deza fueron conocedores de los dos incidentes pero finalmente no fue necesaria su presencia.