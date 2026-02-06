Música
Laura LaMontagne presenta videoclip feito na Estrada
Redacción
Tras dous anos de silencio Laura LaMontagne inicia unha nova etapa artística en solitario co lanzamento do single ‘SonRisas Falsas’, unha canción de electropop escuro e minimalista cantada en galego e inglés. A artista lucense vai directa á ferida. No novo tema fala abertamente da traizón e as dinámicas abusivas de poder que sufriu dentro da industria musical nun relato directo, irónico e profundamente emocional. A canción está dispoñible en plataformas dixitais e conta cun videoclip en Youtube.
Este videoclip foi gravado na Estrada, concretamente nas instalacións da Fundación de Exposición e Congresos no mes de xaneiro. Na escolla deste espazo tivo moito que ver a axencia estradense de artistas e produtora de recente creación TodoTofu.
