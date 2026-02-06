La Diputación apoya la compra de un garaje para material deportivo

La Diputación provincial acaba de aprobar una aportación de más de 14.000 euros para que el Concello de Lalín adquiera un garaje para proteger el material deportivo de salto con pértiga para situar en la pista de atletismo del estadio municipal Manuel Anxo Cortizo. La concesión se enmarca en el tercero Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas

El nuevo garaje para el estadio Manuel Anxo Cortizo tendrá un sistema adaptado al entorno de tal manera que permita de forma segura y sencilla tapar y destapar el colchón de salto con pértiga para su práctica. La cubierta será de chapa tipo trapecio y contará con un sistema de corredora para su desplazamiento, así como con ruedas giratorias de llanta ancha para otorgar facilidad y libertad en el posicionamiento del garaje y no dañar el tartán. Además del garaje, con estos recursos provinciales que se acaban de aprobar, el Ayuntamiento también comprará un somier de colchoneta de salto.

Lalín está recibiendo este año más de 202.500 euros en el marco de este plan, con los que va a impulsar un total de nueve actuaciones. Adquirirá material deportivo para el campo Vilatuxe, pavimento vinílico en la pista del pabellón municipal y repondrá el muro de cierre en el lateral del campo de fútbol de Lalín. Se rotularán varias zonas en el pabellón municipal y se hará con más materiales para el estadio Manuel Anxo Cortizo. n