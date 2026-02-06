Cuatro de cada diez intervenciones de los bomberos son en seguridad vial

Las actuaciones para garantizar la seguridad vial predominan en las salidas del Consorcio para o Servizo contra Incendios e Salvamento das Comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes, con sede en Silleda. Según la memoria de 2025, la dotación realizó 317 intervenciones, justo 50 menos que en 2024 y debido con toda seguridad a que en varios de los municipios que cubre, como Lalín, A Estrada, Vila de Cruces o Dozón, funcionan además Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) y Protección Civil. El servicio se puso en marcha en el año 2000, y en estos 26 ejercicios alcanzó su pico de asistencias durante 2017, con 608 operativos.

En las 317 intervenciones de 2025, como decíamos, la seguridad viaria cobra especial importancia, con 130 actuaciones en total, repartidas entre las 89 de retirada de árboles y de otros objetos de la calzada, 16 de limpieza de firmes de carretera y 25 en accidentes. Las tres suponen el 41% del total. Los incendios urbanos motivaron la intervención de los bomberos en 49 ocasiones, y hubo otras 33 intervenciones para retirar enjambres de Vespa velutina. La memoria también recoge la asistencia de este servicio en 18 alertas por rescate de personas (que se saldaron con una persona fallecida, 5 heridos graves y otro de carácter leve) y otras tantas para el saneamiento de fachadas y viviendas. En idénticas cifras se mueven los incendios en vehículos (con 17 casos), las falsas alarmas (13) y los incendios forestales (12). Por debajo de la decena ya se colocan las 7 aperturas de viviendas, los 6 escapes y fugas de gas, los 4 retenes preventivos, otras tantas intervenciones de carácter diferente a las mencionadas, los 3 rescates de animales y, por último, un achique en anegamientos, un incendio industrial y un simulacro de emergencia.

Personal y parque móvil

El Consorcio do Deza e Tabeirós funciona todos los días del año, las 24 horas, pese a que aún no se han cubierto las 3 plazas vacantes, de las que dos son para bombero-conductor y una de sargento. La plantilla actual dispone de 19 personas, entre los 17 bomberos-conductores, el técnico de mantenimiento y el gerente jefe. Al dar cobertura a una población de 69.876 habitantes de Deza, Tabeirós-Montes y Cerdedo-Cotobade, tenemos un bombero por cada 3.684 vecinos y vecinas.

Para que la dotación funcione de manera ininterrumpida, los efectivos trabajan en turnos de 24 horas continuadas, para librar después 4 días. Siempre hay, por lo menos, tres bomberos en cada turno, gracias a que se realizaron refuerzos de personal en 417 ocasiones. Esos refuerzos obedecen sobre todo a la cobertura de bajas laborales con incapacidad temporal (188 casos), vacaciones (108) y porque en el turno quedaban solo dos bomberos (40). La edad media de la plantilla es de 52 años.

En cuanto al parque móvil, la memoria de 2025 considera que los recursos «son suficientes en cantidade e calidade», pero admite que algún vehículo comienza a ser antiguo y precisa arreglos o directamente su recambio. Pone como ejemplo la autobomba nodriza pesada, que tiene más de 30 años y de la que recomienda su sustitución porque precisa con frecuencia labores de puesta a punto. También de 1995 data el autobrazo articulado de rescate en altura. Las últimas adquisiciones corresponden a la de una escalera automática de rescate en altura (en 2022) y un vehículo autobomba urbano pesado (2023).

Silleda lidera las alertas

Las horas en las que suelen producirse más avisos son a media mañana y a media tarde, coincidiendo con la actividad laboral e industrial. El tiempo medio de intervención es inferior a los 45 minutos, como ocurrió en 219 de las 317 intervenciones. Solo hubo 9 en las que fueron precisas más de 3 horas para resolverlas. Hay que indicar que ese «tiempo invertido» se mide desde el momento en que llega la dotación al lugar del incidente hasta que la situación vuelve a su normalidad y el retén abandona el punto.

Por municipios, Silleda acapara el volumen de las actuaciones del Consorcio, con 152 alertas, seguida por las 65 de Lalín y las 32 de Vila de Cruces. Rodeiro precisó la intervención del retén en 15 ocasiones, mientras que A Estrada los llamó en 14, y Agolada, en 13. Cierran la lista las 12 salidas a Forcarei, las 10 a Dozón y las 4 a Cerdedo. Desde que los bomberos reciben la alerta y llegan al lugar del incidente, pasan como mucho 30 minutos. Para recortar esos tiempos, en su día a día la plantilla dedica dos horas diarias a estudiar las rutas más cortas y la toponimia de las comarcas. También dedican dos horas cada día a prácticas y simulacros relacionados con distintas cuestiones como extinción de incendios, el uso de equipos respiratorios, el empleo de motosierras o de cámaras de visión térmica, por poner algunos ejemplos.