El Concello endurece el control para la tala y retirada de madera

El Concello da Estrada reforzará el control sobre los trabajos de corta y saca de madera y no tolerará nuevos daños en las vías públicas, aplicando de manera estricta la ordenanza municipal ya vigente. La decisión llega tras los reiterados desperfectos registrados en pistas municipales como consecuencia de estas actividades. Para realizar cualquiera de estas acciones, la administración municipal exigirá que las empresas madereras efectúen una comunicación previa y presenten el seguro correspondiente o un aval bancario a favor del Concello, con el fin de responder por posibles daños.

No es la primera vez que el gobierno local actúa en este sentido. En abril de 2025, el Concello da Estrada lanzó un aviso ante la presencia de caminos deteriorados por vehículos pesados que retiraban madera en los montes del municipio, llegando a dejar impracticables algunas pistas. Uno de los casos más evidentes se registró en la parroquia de Frades, donde el estado en que quedó un camino impidió el paso de los equipos de extinción durante un incendio forestal.

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, reconoció ayer que la situación está lejos de haber mejorado. Aseguró que se está detectando «constantemente» el deterioro de caminos durante la actividad de corta o retirada de madera, lo que llevará a la aplicación tajante de la normativa municipal vigente. Durán señaló que la intención es ir «más allá» de lo que se venía aplicando hasta ahora y recordó que los permisos necesarios «ya eran una exigencia de siempre».

La ordenanza contempla que las cortas y los abastecimientos de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arbolado o parque estarán sujetos al régimen de comunicación previa en este Concello. Aunque este trámite no supone un desembolso económico, es obligatorio que las empresas comuniquen a la administración local cualquier actividad.

Además, para garantizar la conservación de la red viaria municipal, será necesario solicitar una autorización para el transporte de madera procedente de las cortas realizadas en el municipio. Este trámite es obligatorio y gratuito. En la solicitud deberá especificarse la situación de la parcela, las vías públicas por donde se efectuará el transporte, las características de los vehículos y los días previstos.

La ordenanza explicita igualmente que las empresas deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles accidentes laborales y daños en vías públicas u otros bienes municipales. Si no se presenta este seguro en el momento de efectuar la comunicación previa, el Concello exigirá una fianza en metálico o un aval bancario. Las cuantías van desde 500 euros para volúmenes inferiores a 300 metros cúbicos, hasta 6.000 euros para cortas superiores a 3.000 metros cúbicos.

La normativa establece también otras obligaciones, como limpiar los residuos de la corta, señalizar las vías en zonas de extracción y reponer las rampas abiertas para evitar arrastres de tierra y agua que causen daños.

Durán señaló que el Concello implicará a la Policía Local en la inspección de estas tareas. La normativa incluye un régimen sancionador con multas de 100 a 6.000 euros según la gravedad.