Lalín
Comienza un taller de Ategal sobre bienestar emocional
Se llevará a cabo todos los jueves hasta el próximo 28 de mayo en la biblioteca municipal
La responsable municipal de Envellecemento Activo de Lalín, Carmen Canda, acudió ayer a la inauguración de los talleres de bienestar emocional impartidos por Ategal. Sen présa e con sentimento es el lema de un seminario que se llevará a cabo todos los jueves entre las 10.30 y las 12.00 horas en el salón de actos de la biblioteca municipal hasta el próximo 28 de mayo. Las sesiones abordarán distintas temáticas como técnicas de mindfullness, inteligencia emocional, técnicas de relajación e importancia del autocuidado, desarrollo de la generatividad manteniendo un propósito de vida o la aceptación de envejecimiento como etapa vital, así como las pérdidas y ganancias que se dan en ella. A pesar de que las aulas dieron comienzo ayer, las personas interesadas en acudir pueden solicitar plaza en el departamento de Servizos Sociais.
